Белый дом отговаривает Путина от нападения на Украину – СМИ

Из-за эскалации на границе Украины Байден и Путин могут встретиться во второй раз Фото: EPA

Это может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным, отмечает издание.

18 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал онлайн-переговоры между президентами США и РФ. Он отметил, что Байден и Путин будут говорить о НАТО и Украине. По словам Пескова, беседа двух президентов может состояться до Нового года, "но, может быть, и позже" – это "будет зависеть от того, насколько сойдутся графики двух президентов и какой именно формат они выберут".

В американской администрация считают, что диалог с Путиным важен для того, чтобы остановить его от действий против Украины, говорится в материале The New York Times.

В то же время США вместе со странами-партнерами разрабатывают план мер в случае российской провокации, включая новые экономические санкции. В частности, ограничения могут коснуться российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.