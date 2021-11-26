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Белый дом отговаривает Путина от нападения на Украину – СМИ

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Из-за эскалации на границе Украины Байден и Путин могут встретиться во второй раз
Из-за эскалации на границе Украины Байден и Путин могут встретиться во второй раз
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить главу Кремля Владимира Путина от вторжения РФ в Украину. Об этом 25 ноября пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Это может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным, отмечает издание.

18 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал онлайн-переговоры между президентами США и РФ. Он отметил, что Байден и Путин будут говорить о НАТО и Украине. По словам Пескова, беседа двух президентов может состояться до Нового года, "но, может быть, и позже" – это "будет зависеть от того, насколько сойдутся графики двух президентов и какой именно формат они выберут".  

В американской администрация считают, что диалог с Путиным важен для того, чтобы остановить его от действий против Украины, говорится в материале The New York Times.

В то же время США вместе со странами-партнерами разрабатывают план мер в случае российской провокации, включая новые экономические санкции. В частности, ограничения могут коснуться российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, США, Украина, санкции, Джо Байден, Кремль, граница, военная техника, агрессия, провокации, нападение, угрозы, Белый дом, война в Украине, президент, безопасность, встреча, войска
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