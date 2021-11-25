Зеленский обсудил с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе и границе с РФ

Зеленский (на фото) и Меркель согласились с необходимостью координации усилий по вопросу локализации угроз со стороны РФ Фото: president.gov.ua

"Канцлер Меркель подчеркнула, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и отметила, что их подрыв не останется без последствий", – сказал Зайберт.

Оба политики "согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики", сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

На сайте правительства ФРГ отмечается, что Меркель и Зеленский договорились "продвигать усилия в нормандском формате для выполнения Минских договоренностей по мирному разрешению конфликта" на Донбассе.

Также политики обменялись мнениями по ситуации с мигрантами на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

"Собеседники отметили важность координации действий между Украиной и Евросоюзом для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и в Украине", – подчеркнули в ОПУ.