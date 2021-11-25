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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе и границе с РФ

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Зеленский (на фото) и Меркель согласились с необходимостью координации усилий по вопросу локализации угроз со стороны РФ
Зеленский (на фото) и Меркель согласились с необходимостью координации усилий по вопросу локализации угроз со стороны РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября провел телефонный разговор с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, они обсудили ситуацию на Донбассе и на украинско-российской границе. Об этом говорится в заявлении спикера Меркель Штеффена Зайберта, опубликованном на сайте правительства Германии.

"Канцлер Меркель подчеркнула, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и отметила, что их подрыв не останется без последствий", – сказал Зайберт.

Оба политики "согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики", сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

На сайте правительства ФРГ отмечается, что Меркель и Зеленский договорились "продвигать усилия в нормандском формате для выполнения Минских договоренностей по мирному разрешению конфликта" на Донбассе.

Также политики обменялись мнениями по ситуации с мигрантами на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

"Собеседники отметили важность координации действий между Украиной и Евросоюзом для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и в Украине", – подчеркнули в ОПУ.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Беларусь, санкции, Донбасс, правительство, граница, ФРГ, агрессия, угрозы, кризис, Владимир Зеленский, мигранты, конфликт, президент, безопасность, Евросоюз, суверенитет, ЕС
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