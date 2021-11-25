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ПОЛИТИКА

Меркель сожалеет, что не удалось провести саммит в нормандском формате до ее ухода с поста канцлера

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Меркель: Надо показывать открытость к диалогу и решать проблемы в дискуссиях
Меркель: Надо показывать открытость к диалогу и решать проблемы в дискуссиях
Фото: EPA

Врио канцлера Германии Ангела Меркель сожалеет, что президент РФ Владимир Путин не был готов провести саммит в нормандском формате до момента ее ухода с должности. Об этом Меркель заявила 25 ноября на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, цитаты приводит агентство "Интерфакс-Украина".

"Я очень сожалела, что российский президент и глава российского МИД [Сергей Лавров] не были готовы до окончания срока моих полномочий провести встречу в нормандском формате на высоком политическом уровне", – сказала она.

По словам Меркель, такая встреча свидетельствовала о том, что стороны готовы к разрешению конфликта.

"К сожалению, этого не произошло", – добавила врио канцлера.

Меркель заявила, что страны ЕС должны быть едины и демонстрировать, что в случае угрозы новой агрессии РФ по отношению к Украине существующие санкции могут быть ужесточены.

"Но санкции – это одно, с другой стороны надо показывать открытость к диалогу и решать проблемы в дискуссиях", – заявила политик.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам главы МИД Украины Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели, но этого не произошло.

1 ноября Лавров заявил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Украина, нормандский формат
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