Меркель сожалеет, что не удалось провести саммит в нормандском формате до ее ухода с поста канцлера

Меркель: Надо показывать открытость к диалогу и решать проблемы в дискуссиях Фото: EPA

"Я очень сожалела, что российский президент и глава российского МИД [Сергей Лавров] не были готовы до окончания срока моих полномочий провести встречу в нормандском формате на высоком политическом уровне", – сказала она.

По словам Меркель, такая встреча свидетельствовала о том, что стороны готовы к разрешению конфликта.

"К сожалению, этого не произошло", – добавила врио канцлера.

Меркель заявила, что страны ЕС должны быть едины и демонстрировать, что в случае угрозы новой агрессии РФ по отношению к Украине существующие санкции могут быть ужесточены.

"Но санкции – это одно, с другой стороны надо показывать открытость к диалогу и решать проблемы в дискуссиях", – заявила политик.