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Лукашенко хочет, чтобы эвакуацию мигрантов из Беларуси оплачивал Евросоюз

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Лукашенко: Пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы... Ни одной копейки сюда не поступило денег
Лукашенко: Пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы... Ни одной копейки сюда не поступило денег
Фото: president.gov.by

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз. Об этом он сказал на совещании по обсуждению изменений в конституцию, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

"Хотят уехать – пожалуйста. Мы их [мигрантов] собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали", – сказал он, комментируя отмену эвакуационного авиарейса, который должен был доставить мигрантов в Ирак.

Ему ответили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…" Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их [беженцев] счет... Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", – заявил Лукашенко.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз также заявил, что в стране "никаких платежей от европейских партнеров не получили ни по одному из согласованных направлений, пока только декларации о намерениях".

Он отметил, что с первых дней кризиса активно ведется взаимодействие с профильными организациями системы ООН, но на границу приезжают чаще всего представители, которые не могут принимать управленческие решения и ограничены в возможностях. "Хотя нам хотелось бы большего участия и вовлеченности", – сказал Глаз.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил журналистам утром 25 ноября, что в аэропорту около 200 беженцев ожидают вылета в Ирак, писало БЕЛТА.

"По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой... Однако рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся, не прибыл в Беларусь", – сказал он и подчеркнул, что Евросоюз в связи с этим никаких мер не предпринимает.

Решение забрать своих граждан из Беларуси приняли власти Ирака, часть мигрантов уже улетели на родину. Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси, однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Теги: Ирак, Беларусь, Александр Лукашенко, миграция, самолет, беженцы, эвакуация, Европейский союз, авиарейсы, мигранты, Евросоюз, нелегалы, границы, рейс, Беларусь и миграционный кризис
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