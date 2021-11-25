Лукашенко хочет, чтобы эвакуацию мигрантов из Беларуси оплачивал Евросоюз

Лукашенко: Пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы... Ни одной копейки сюда не поступило денег Фото: president.gov.by

"Хотят уехать – пожалуйста. Мы их [мигрантов] собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали", – сказал он, комментируя отмену эвакуационного авиарейса, который должен был доставить мигрантов в Ирак.

Ему ответили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…" Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их [беженцев] счет... Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", – заявил Лукашенко.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз также заявил, что в стране "никаких платежей от европейских партнеров не получили ни по одному из согласованных направлений, пока только декларации о намерениях".

Он отметил, что с первых дней кризиса активно ведется взаимодействие с профильными организациями системы ООН, но на границу приезжают чаще всего представители, которые не могут принимать управленческие решения и ограничены в возможностях. "Хотя нам хотелось бы большего участия и вовлеченности", – сказал Глаз.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил журналистам утром 25 ноября, что в аэропорту около 200 беженцев ожидают вылета в Ирак, писало БЕЛТА.

"По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой... Однако рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся, не прибыл в Беларусь", – сказал он и подчеркнул, что Евросоюз в связи с этим никаких мер не предпринимает.

Решение забрать своих граждан из Беларуси приняли власти Ирака, часть мигрантов уже улетели на родину. Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября.