Мигранты при поддержке белорусских военных вновь пытались прорвать границу Польши – польская полиция

Отмечается, что мигрантам помогали белорусские военные.

"Попытка была отражена", – говорится в сообщении.

Starzyna - podczas zbiorowego,si * owego usi * owania przekroczenia granicy funkcjonariusze s * u * b bia * oruskich (m. in. na zdj * ciu) rzucali w kierunku broni * cych granic * funkcjonariuszy @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja oraz * o * nierzy.Zosta * y zniszczone radiowozy,próba wdarcia odparta. pic.twitter.com/LmtobpWj32 — Polska Policja * (@PolskaPolicja) November 20, 2021

Полицейские не пострадали, но были повреждены два автомобиля.

Wczoraj po 16 w okolicach Starzyny interweniowali policjanci. Grupa migrantów obrzuca * a funkcjonariuszy i * o * nierzy kamieniami. * aden z interweniuj * cych policjantów nie odniós * obra * e * , uszkodzone zosta * y 2 policyjne furgony. pic.twitter.com/Jb9q1IQEdB — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 20, 2021

Пограничная служба Польши сообщает, что на участке польско-белорусской границы в районе Дубиче-Церкевне, было несколько попыток прорыва.

"Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные – нескольких десятков. Иностранцы были агрессивны: бросали камни, петарды и использовали слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

Wczoraj na gr. * odcinku ochranianym przez Placówk * w Dubiczach Cerkiewnych by * o kilka prób si * owego forsowania granicy.Najwi * ksza grupa liczy * a ok.200 cudzoziemców, pozosta * e po kilkadziesi * t osób.Cudzoziemcy byli agresywni-rzucali kamieniami,petardami, u * ywali gazu * zawi * cego. pic.twitter.com/iXrpR2k8ne — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

В ведомстве сообщили, что всего в пятницу, 19 ноября, были зафиксированы 195 попыток незаконного пересечения границы. 18 ноября сообщалось о 255 попытках, а 17-го – 501.

W pi * tek 19.11 na granicy * #funkcjonariuszeSG odnotowali 195 prób jej nielegalnego przekroczenia.Zatrzymanych zosta * o 5 cudzoziemców. Wobec 82 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Ukrainy i ob.Niemiec.#NaStra * y pic.twitter.com/mO0KxUpfiP — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла масштабная попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.

18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения.

Беларусь попросила Польшу о возобновлении движения на пограничном переходе "Брузги – Кузница" и заявила, что "там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб", сообщили в пограничной службе Польши.

В то же время попытки мигрантов перейти на территорию Европейского союза при участии белорусских силовиков на других участках белорусской границы не прекратились, отмечают в Польше.