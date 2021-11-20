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Мигранты при поддержке белорусских военных вновь пытались прорвать границу Польши – польская полиция

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За сутки польские пограничники зафиксировали 195 попыток незаконного пересечения границы
За сутки польские пограничники зафиксировали 195 попыток незаконного пересечения границы
Фото: MSWiA / Twitter

Вечером 19 ноября мигранты, при попытке пересечь границу Беларуси с Польшей у приграничной деревни Старжина, бросали камнями в польских силовиков. Об этом сообщает в Twitter полиция Польши.

Отмечается, что мигрантам помогали белорусские военные.

"Попытка была отражена", – говорится в сообщении.

Полицейские не пострадали, но были повреждены два автомобиля.

Пограничная служба Польши сообщает, что на участке польско-белорусской границы в районе Дубиче-Церкевне, было несколько попыток прорыва.

"Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные – нескольких десятков. Иностранцы были агрессивны: бросали камни, петарды и использовали слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что всего в пятницу, 19 ноября, были зафиксированы 195 попыток незаконного пересечения границы. 18 ноября сообщалось о 255 попытках, а 17-го – 501.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла масштабная попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.

18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения.

Беларусь попросила Польшу о возобновлении движения на пограничном переходе "Брузги – Кузница" и заявила, что "там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб", сообщили в пограничной службе Польши.

В то же время попытки мигрантов перейти на территорию Европейского союза при участии белорусских силовиков на других участках белорусской границы не прекратились, отмечают в Польше.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняли, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находится 20 тыс. мигрантов.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, нападение, пограничники, патрулирование, мигранты, нелегалы, Беларусь и миграционный кризис
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