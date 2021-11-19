"Мы славяне. У нас есть сердца". Лукашенко заявил, что белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу

"Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", – сказал Лукашенко.

При этом он отрицает, что причастен к организации миграционного кризиса в Европе.

"Я сказал [Западу], что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну", – отметил Лукашенко.