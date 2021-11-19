Резников заявил, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС – проявление гибридной агрессии РФ

"Это проявление гибридной агрессии со стороны РФ с использованием дружественного нам белорусского народа. Сегодня эта атака с использованием мигрантов происходит против стран НАТО и ЕС, а именно Литвы и Польши", – заявил он.
Резников считает, что миграционным кризисом Россия "тестирует" единство Евросоюза и стран НАТО. Он добавил, что Украина в этой ситуации "идет вторым актером вероятности такого риска" и именно в этом заключается гибридность этой агрессии.
"Этот миграционный кризис – это использование людей в качестве "биологического оружия". Мало того, они цинично берут деньги с тех несчастных людей, обещая им проход в Германию, а ведь это неправда", – сказал министр.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.
16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.
17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся 20 тыс. мигрантов.
18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы, перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения, где их обеспечили горячим питанием, чистой водой и спальными местами.