Резников заявил, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС – проявление гибридной агрессии РФ

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока Фото: EPA

"Это проявление гибридной агрессии со стороны РФ с использованием дружественного нам белорусского народа. Сегодня эта атака с использованием мигрантов происходит против стран НАТО и ЕС, а именно Литвы и Польши", – заявил он.

Резников считает, что миграционным кризисом Россия "тестирует" единство Евросоюза и стран НАТО. Он добавил, что Украина в этой ситуации "идет вторым актером вероятности такого риска" и именно в этом заключается гибридность этой агрессии.

"Этот миграционный кризис – это использование людей в качестве "биологического оружия". Мало того, они цинично берут деньги с тех несчастных людей, обещая им проход в Германию, а ведь это неправда", – сказал министр.