"Путин поймал кураж". Климкин считает часть Европы "коллаборационистской"

"[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон говорит, что Евросоюз должен выбрать между российским газом и поддержкой Украины. Звучит красиво и правильно, но не сработает. Значительная часть ЕС хочет договориться с Путиным. Он "поймал кураж", понимая свое влияние на цену газа и миграционные манипуляции [находящегося при власти в Беларуси Александра] Лукашенко", – написал он.
Дипломат считает, что российские войска возле Украины – "тоже средство давления", причем не только на Украину, но и на "Евросоюз, который так опасается эскалации".
"Нам необходимо сломать игру не только Кремлю, но и этой "коллаборационистской" части Европы. Не более и не менее. Для этого у нас собственный потенциал и наши партнеры, в частности США", – объяснил Климкин.
28 сентября цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1 тыс. за 1 тыс. м³. Позже стоимость газа несколько снизилась. Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили в организации потоков нелегальной миграции. В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. Преимущественно мигранты пытаются попасть в Евросоюз через границу с Польшей.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что миграционный кризис на границе с Беларусью – атака Лукашенко, который является ее исполнителем, но "его руководитель в Москве". По мнению Моравецкого, Путин демонстрирует решимость реализовать сценарий возрождения Российской империи.