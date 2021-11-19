"Путин поймал кураж". Климкин считает часть Европы "коллаборационистской"

"[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон говорит, что Евросоюз должен выбрать между российским газом и поддержкой Украины. Звучит красиво и правильно, но не сработает. Значительная часть ЕС хочет договориться с Путиным. Он "поймал кураж", понимая свое влияние на цену газа и миграционные манипуляции [находящегося при власти в Беларуси Александра] Лукашенко", – написал он.

Дипломат считает, что российские войска возле Украины – "тоже средство давления", причем не только на Украину, но и на "Евросоюз, который так опасается эскалации".

"Нам необходимо сломать игру не только Кремлю, но и этой "коллаборационистской" части Европы. Не более и не менее. Для этого у нас собственный потенциал и наши партнеры, в частности США", – объяснил Климкин.