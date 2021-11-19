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"Путин поймал кураж". Климкин считает часть Европы "коллаборационистской"

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Климкин: Необходимо сломать игру Кремлю
Климкин: Необходимо сломать игру Кремлю
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин использует свою возможность влиять на цену газа и миграционный кризис. Такое мнение выразил 19 ноября в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон говорит, что Евросоюз должен выбрать между российским газом и поддержкой Украины. Звучит красиво и правильно, но не сработает. Значительная часть ЕС хочет договориться с Путиным. Он "поймал кураж", понимая свое влияние на цену газа и миграционные манипуляции [находящегося при власти в Беларуси Александра] Лукашенко", – написал он.

Дипломат считает, что российские войска возле Украины – "тоже средство давления", причем не только на Украину, но и на "Евросоюз, который так опасается эскалации".

"Нам необходимо сломать игру не только Кремлю, но и этой "коллаборационистской" части Европы. Не более и не менее. Для этого у нас собственный потенциал и наши партнеры, в частности США", – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1573358156344868

Контекст:

28 сентября цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1 тысза 1 тыс. м³. Позже стоимость газа несколько снизилась. Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили в организации потоков нелегальной миграции. В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. Преимущественно мигранты пытаются попасть в Евросоюз через границу с Польшей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что миграционный кризис на границе с Беларусью – атака Лукашенко, который является ее исполнителем, но "его руководитель в Москве". По мнению Моравецкого, Путин демонстрирует решимость реализовать сценарий возрождения Российской империи.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, миграция, газ, Кремль, Павел Климкин, Борис Джонсон, мигранты, дипломаты, Евросоюз, цена на газ, границы, Беларусь и миграционный кризис
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