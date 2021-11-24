Еврокомиссия привлечет до €3,5 млн для возвращения мигрантов, застрявших в Беларуси

"Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко эксплуатирует людей, используя их страдания и провоцируя насилие и гибель людей в политических целях. Эти люди оказались в ловушке на территории Беларуси из-за безрассудства режима Лукашенко. Этим людям нужна помощь", – сказала она.

Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия сразу связалась с агентствами ООН, Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара по делам беженцев ООН.

"Мы создали с ними контактную группу, находимся в постоянном контакте и немедленно мобилизовали финансирование для поддержки их усилий на местах. Мы мобилизуем до €3,5 млн для поддержки добровольных возвращений из Беларуси. И наши усилия и эта работа будут продолжены", – сказала глава Еврокомиссии.