С начала года в ФРГ из Беларуси въехали более 10 тыс. нелегалов

Мигранты из Беларуси попадают в ФРГ транзитом через Польшу Фото: EPA

Отмечается, что в центре внимания продолжает оставаться немецко-польская граница.

По данным полиции, за первые семь месяцев 2021 года в ФРГ через Беларусь въехали 26 нелегалов, в августе – 474, в сентябре – 1903, в октябре – 5285.

При этом за первые три недели ноября зарегистрированы 2287 случаев незаконного въезда мигрантов, прибывших из Беларуси.

Нормализация ситуации "в настоящее время не предвидится", подчеркнули в полиции.

Указывается, что немецко-польская граница является внутренней границей Шенгенской зоны, которую "можно пересечь в любое время и в любой точке".

24 октября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что ФРГ усилила контроль германо-польской границы. По его словам, на границу дополнительно отправили восемь подразделений полиции. "В настоящее время сотни полицейских дежурят там днем и ночью", – отметил Зеехофер в интервью Bild.

В Германии ожидают наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы, заявил 3 ноября глава МВД Бранденбурга Михаэль Штюбген.