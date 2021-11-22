Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси

Лукашенко в разговоре с Меркель 15 ноября предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для мигрантов из Беларуси Фото: president.gov.by

По его словам, "идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2 тыс. мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС".

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси".

Лукашенко в разговоре с Меркель 15 ноября предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, сообщила пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт. По ее словам, Беларусь брала на себя обязательство содействовать репатриации "насколько это возможно и при их желании" остальных 5 тыс. нелегалов.

22 ноября Лукашенко обвинил Евросоюз в нежелании помогать мигрантам и заявил о готовности белорусских властей организовать в конце ноября авиарейс для беженцев, желающих вернуться домой. Он подчеркнул, что Беларусь будет всячески поддерживать мигрантов в их желании попасть в Польшу и Германию.

Лукашенко на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником отметил, что контактные лица от ЕС, которые, по его словам, должны были во взаимодействии с Минском работать над разрешением кризиса с беженцами, не выходят на контакт.



"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже", – рассказал Лукашенко, его цитирует сайт президента Беларуси.