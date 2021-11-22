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Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси

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Лукашенко в разговоре с Меркель 15 ноября предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для мигрантов из Беларуси
Лукашенко в разговоре с Меркель 15 ноября предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для мигрантов из Беларуси
Фото: president.gov.by

Берлин не принял предложение Минска о приеме Германией 2 тыс. мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе. Об этом 22 ноября заявил официальный представитель правительства ФРГ, пишет Reuters.

По его словам, "идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2 тыс. мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС".

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси".

Лукашенко в разговоре с Меркель 15 ноября предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, сообщила пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт. По ее словам, Беларусь брала на себя обязательство содействовать репатриации "насколько это возможно и при их желании" остальных 5 тыс. нелегалов.

22 ноября Лукашенко обвинил Евросоюз в нежелании помогать мигрантам и заявил о готовности белорусских властей организовать в конце ноября авиарейс для беженцев, желающих вернуться домой. Он подчеркнул, что Беларусь будет всячески поддерживать мигрантов в их желании попасть в Польшу и Германию.  

Лукашенко на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником отметил, что контактные лица от ЕС, которые, по его словам, должны были во взаимодействии с Минском работать над разрешением кризиса с беженцами, не выходят на контакт.

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже", – рассказал Лукашенко, его цитирует сайт президента Беларуси.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран. 17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находится 20 тыс. мигрантов.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения.

Беларусь попросила Польшу о возобновлении движения на пограничном переходе "Брузги – Кузница" и заявила, что "там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб", сообщили в пограничной службе Польши.

21 ноября во время совместной пресс-конференции в Таллине с премьером Эстонии Каей Каллас Моравецкий заявил, что Польша не исключает полного закрытия границы с Беларусью для оказания экономического давления на режим Лукашенко с целью деэскалации ситуации на польско-белорусской границе, сообщил "Укринформ".

Теги: Германия, Ангела Меркель, Беларусь, Александр Лукашенко, правительство, граница, беженцы, Минск, ФРГ, гуманитарный коридор, мигранты, Евросоюз, лагерь, нелегалы, Беларусь и миграционный кризис
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