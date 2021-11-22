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"Приезжают за нос ребеночка почесать!" Лукашенко обвинил Евросоюз в нежелании помогать мигрантам. Видео

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Лукашенко заявил, что белорусские власти будут всячески поддерживать мигрантов в их желании попасть в Польшу и Германию
Лукашенко заявил, что белорусские власти будут всячески поддерживать мигрантов в их желании попасть в Польшу и Германию
Фото: ЕРА

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинил Евросоюз в нежелании помогать мигрантам и заявил о готовности белорусских властей организовать в конце ноября авиарейс для беженцев, желающих вернуться домой. Об этом он сказал 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, сообщает БЕЛТА.

В ходе разговора Лукашенко прокомментировал телефонный звонок исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, во время которого она будто бы просила его допустить представителей международных организаций к беженцам на границе.

"Меркель в разговоре со мной говорила – господин президент, допустите  международные организации, допустите управление верховного комиссара... Я говорю – у нас нет проблем.  Но я уже вижу, некоторые лица в который раз приехали сюда. Чего вы сюда едете? Для того, чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев?! Кроме белорусского Красного Креста, наших депутатов и нашей власти, никто конкретно этим не занимается. А приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками на камеру", – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусские власти будут всячески поддерживать мигрантов в их желании попасть в Польшу и Германию.

"Я хочу, чтобы все понимали: мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди –  беженцы. Их желание для нас закон. Хотят в Ирак, в Сирию вернуться – видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей. Они же не с большой охотой хотят туда вернуться. Хотят они в Германию, в Польшу – мы всячески будем стараться им помочь. Мы будем говорить, мы будем требовать вместе с ними. Они ведь туда едут не только, чтобы нормально жить, вопрос в воссоединении с семей. В Германии их родственники – родные, близкие, – поэтому они с детишками, с семьями туда идут. И вот получили ядохимикатами в лицо", – сказал Лукашенко. 

ВИДЕО
Видео: Информационное агентство БЕЛТА / YouTube
Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси. По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.

О том, что Польша не признает договоренностей по решению миграционного кризиса, которые будут достигнуты без ее участия в переговорном процессе, 16 ноября заявил  президент Дуда во время телефонного разговора с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, комментируя телефонный разговор Меркель с Лукашенко. 

21 ноября во время совместной пресс-конференции в Таллине с эстонской коллегой Каей Каллас глава правительства Польши Моравецкий заявил, что Польша не исключает полного закрытия границы с Беларусью для оказания экономического давления на режим Лукашенко с целью деэскалации ситуации на польско-белорусской границе, сообщил "Укринформ".

Теги: Германия, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, граница, беженцы, авиарейсы, мигранты
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