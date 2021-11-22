"Приезжают за нос ребеночка почесать!" Лукашенко обвинил Евросоюз в нежелании помогать мигрантам. Видео

Лукашенко заявил, что белорусские власти будут всячески поддерживать мигрантов в их желании попасть в Польшу и Германию Фото: ЕРА

В ходе разговора Лукашенко прокомментировал телефонный звонок исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, во время которого она будто бы просила его допустить представителей международных организаций к беженцам на границе.

"Меркель в разговоре со мной говорила – господин президент, допустите международные организации, допустите управление верховного комиссара... Я говорю – у нас нет проблем. Но я уже вижу, некоторые лица в который раз приехали сюда. Чего вы сюда едете? Для того, чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев?! Кроме белорусского Красного Креста, наших депутатов и нашей власти, никто конкретно этим не занимается. А приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками на камеру", – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусские власти будут всячески поддерживать мигрантов в их желании попасть в Польшу и Германию.

"Я хочу, чтобы все понимали: мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди – беженцы. Их желание для нас закон. Хотят в Ирак, в Сирию вернуться – видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей. Они же не с большой охотой хотят туда вернуться. Хотят они в Германию, в Польшу – мы всячески будем стараться им помочь. Мы будем говорить, мы будем требовать вместе с ними. Они ведь туда едут не только, чтобы нормально жить, вопрос в воссоединении с семей. В Германии их родственники – родные, близкие, – поэтому они с детишками, с семьями туда идут. И вот получили ядохимикатами в лицо", – сказал Лукашенко.

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