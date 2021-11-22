"Эти безумцы пытаются нас здесь пугать". Лукашенко ответил Польше на угрозы о полном закрытии границы с Беларусью. Видео

"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", – заявил Лукашенко.
Он убежден, что власти Польши давят на Беларусь, чтобы решить собственные проблемы.
"Им надо выбить из Евросоюза эти миллиарды долларов, а Евросоюз не дает, потому что не соответствуют стандарту Евросоюза. Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши. Вы же знаете, там против абортов поднялась толпа, матери уже поднялись – пропустите беженцев, защищают их, у фермеров там куча проблем", – сказал Лукашенко.
Во время встречи Лукашенко назвал выборы президента Польши, на которых в июле 2020 года победил Анджей Дуда, сфальсифицированными и управляемыми извне.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.
14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.
15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси. По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.
О том, что Польша не признает договоренностей по решению миграционного кризиса, которые будут достигнуты без ее участия в переговорном процессе, 16 ноября заявил президент Дуда во время телефонного разговора с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, комментируя разговор Меркель с Лукашенко.
21 ноября во время совместной пресс-конференции в Таллине с эстонской коллегой Каей Каллас глава правительства Польши Моравецкий заявил, что Польша не исключает полного закрытия границы с Беларусью для оказания экономического давления на режим Лукашенко с целью деэскалации ситуации на польско-белорусской границе, сообщил "Укринформ".