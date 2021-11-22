"Эти безумцы пытаются нас здесь пугать". Лукашенко ответил Польше на угрозы о полном закрытии границы с Беларусью. Видео

"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", – заявил Лукашенко.

Он убежден, что власти Польши давят на Беларусь, чтобы решить собственные проблемы.

"Им надо выбить из Евросоюза эти миллиарды долларов, а Евросоюз не дает, потому что не соответствуют стандарту Евросоюза. Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши. Вы же знаете, там против абортов поднялась толпа, матери уже поднялись – пропустите беженцев, защищают их, у фермеров там куча проблем", – сказал Лукашенко.

Во время встречи Лукашенко назвал выборы президента Польши, на которых в июле 2020 года победил Анджей Дуда, сфальсифицированными и управляемыми извне.

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