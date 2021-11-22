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Миграционный кризис. Литва исключила переговоры с Лукашенко

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции
Фото: EPA

Литва не видит возможности ведения переговоров с Беларусью по урегулированию миграционного кризиса. Об этом 21 ноября заявила глава министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте в эфире LRT.

По ее словам, сейчас на литовско-белорусской границе находится около 2 тыс. нелегальных мигрантов. Страна готовится, что на ее границе могут повториться события, произошедшие в Польше, когда мигранты прорывались через границу.

Происходящее она назвала гуманитарным кризисом, а ответственность за него возложила на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

На вопрос о возможности переговоров ЕС с Лукашенко по урегулированию кризиса Билотайте ответила, что не понимает, "как можно вести какие-то переговоры с преступником".  По ее мнению, это может узаконить его в статусе лидера Беларуси.

Она подчеркнула, что можно обсуждать технические вопросы урегулирования гуманитарного кризиса, но обсуждение на политическом уровне она не может себе представить.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран. 17 ноября Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находится 20 тыс. мигрантов.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, Лукашенко попросил финансовую помощь для приютов и домов для беженцев, так как он опасается еще большей волны нелегалов из Афганистана.

18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы, перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения. На следующий день Беларусь также забрала всех нелегальных мигрантов с польской границы в районе перехода в Кузнице.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, миграция, Литва, Агне Билотайте, Беларусь и миграционный кризис
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