Миграционный кризис. Литва исключила переговоры с Лукашенко

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции Фото: EPA

По ее словам, сейчас на литовско-белорусской границе находится около 2 тыс. нелегальных мигрантов. Страна готовится, что на ее границе могут повториться события, произошедшие в Польше, когда мигранты прорывались через границу.

Происходящее она назвала гуманитарным кризисом, а ответственность за него возложила на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

На вопрос о возможности переговоров ЕС с Лукашенко по урегулированию кризиса Билотайте ответила, что не понимает, "как можно вести какие-то переговоры с преступником". По ее мнению, это может узаконить его в статусе лидера Беларуси.

Она подчеркнула, что можно обсуждать технические вопросы урегулирования гуманитарного кризиса, но обсуждение на политическом уровне она не может себе представить.