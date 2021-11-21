Премьер Польши заявил, что Лукашенко хочет привлечь к кризису на границе мигрантов из Афганистана

По словам Моравецкого, сегодня в Беларусь попадает гораздо меньше мигрантов из Турции и Ирака Фото: EPA

"Мы видим дополнительный риск привлечения мигрантов из Афганистана – мы об этом говорим заранее… Мы видим эти усилия со стороны Лукашенко привлечь мигрантов с этого направления", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что дипломатические действия по урегулированию кризиса, предпринятые Польшей до сих пор, были успешными. По словам Моравецкого, сегодня в Беларусь попадает гораздо меньше мигрантов из Турции и Ирака.

"Мы также боремся с контрабандистами, которых Лукашенко использует для усиления давления на нашу границу", – отметил премьер, его цитирует сайт правительства Польши.

Моравецкий добавил, что Польша готова в любой момент профинансировать возвращение мигрантов в страну их происхождения.