ВОЗ планирует мобилизовать силы для медпомощи мигрантам на границе Беларуси и Польши

На этой неделе мигранты ушли с двух своих лагерей у белорусских пунктов пропуска Фото: EPA

По его словам, ситуация на белорусско-польской непростая и "вызывает большую озабоченность". Рокеншауб заявил, что мигранты жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания.

Он добавил, что ВОЗ, со своей стороны, может предоставить медикаменты, медицинские принадлежности для мигрантов.

Также в Беларусь в понедельник, 22 ноября, прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.