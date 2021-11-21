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ВОЗ планирует мобилизовать силы для медпомощи мигрантам на границе Беларуси и Польши

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На этой неделе мигранты ушли с двух своих лагерей у белорусских пунктов пропуска
На этой неделе мигранты ушли с двух своих лагерей у белорусских пунктов пропуска
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поможет с медпомощью для мигрантов, которые находятся на границе Беларуси и Польши. Об этом сообщил директор по противодействию чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб, отмечает белорусское государственное издание БЕЛТА.

По его словам, ситуация на белорусско-польской непростая и "вызывает большую озабоченность". Рокеншауб заявил, что мигранты жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания.

Он добавил, что ВОЗ, со своей стороны, может предоставить медикаменты, медицинские принадлежности для мигрантов.

Также в Беларусь в понедельник, 22 ноября, прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняли, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находится 20 тыс. мигрантов.

18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы, перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения. На следующий день Беларусь также забрала всех нелегальных мигрантов с польской границы в районе перехода в Кузнице.

Теги: Беларусь, Польша, ВОЗ, мигранты, Ханс Клюге, Беларусь и миграционный кризис
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