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Власти Беларуси сообщили о вылете из Минска домой 118 мигрантов

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Эвакуационный рейс из Минска ранее организовывали власти Ирака
Эвакуационный рейс из Минска ранее организовывали власти Ирака
Фото: ЕРА

Из Минска на родину вылетели 118 мигрантов, сообщил 23 ноября журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, пишет БЕЛТА.

"Каждый день лицам, которые обращаются в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о репатриации, мы оформляем соответствующие документы. Только на вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта Минск. Они вылетели вчера вечером в индивидуальном порядке", – сказал он.

По словам начальника миграционной службы, мигрантам "органы внутренних дел и пограничные войска оказали содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу".

"Сегодня еще группа граждан из иностранных государств находится уже в национальном аэропорту, прошла все таможенные и пограничные процедуры и также ожидает возвращения в страны гражданства. Кроме того, ряд посольств, в том числе Ирак, Сирия, организуют так называемые эвакуационные рейсы, которые предлагают своим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возвратиться на родину", – объяснил Бегун.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в стране Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси. По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Германия отказалась.

Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурции, Узбекистане.

Решение забрать своих граждан из Беларуси принимали власти Ирака. Вылет из Минска был 18 ноября.

Теги: МВД, Ирак, Беларусь, миграция, аэропорт, граница, Минск, эвакуация, авиарейсы, мигранты, Беларусь и миграционный кризис
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