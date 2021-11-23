Власти Беларуси сообщили о вылете из Минска домой 118 мигрантов

"Каждый день лицам, которые обращаются в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о репатриации, мы оформляем соответствующие документы. Только на вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта Минск. Они вылетели вчера вечером в индивидуальном порядке", – сказал он.

По словам начальника миграционной службы, мигрантам "органы внутренних дел и пограничные войска оказали содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу".

"Сегодня еще группа граждан из иностранных государств находится уже в национальном аэропорту, прошла все таможенные и пограничные процедуры и также ожидает возвращения в страны гражданства. Кроме того, ряд посольств, в том числе Ирак, Сирия, организуют так называемые эвакуационные рейсы, которые предлагают своим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возвратиться на родину", – объяснил Бегун.