В Украине заработал межведомственный штаб по охране границы. Он будет противодействовать возможному миграционному кризису

В состав штаба входят представители нескольких министерств, разведки, ВСУ и СБУ, а также омбудсмен Фото: dpsu.gov.ua

"Новосозданный штаб нацелен на противодействие возможному миграционному кризису на границе", – говорится в сообщении.

Штаб был создан по решению Кабмина, а руководить им будет первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

Как проинформировал первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко, создание штаба предусмотрено решением правительства.

"Он будет обеспечивать координацию деятельности всех вовлеченных в мероприятия по усилению охраны и защите государственной границы Украины органов исполнительной власти, местного самоуправления, военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений. Кроме того, создаются региональные координационные штабы", – сказал Никифоренко.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк отметил, что тактика действий, связанная с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС, неоднозначна – "каждый день что-то меняется", и нужно максимально эффективно использовать время, чтобы скоординировать все необходимые действия.

Представители штаба будут обеспечивать анализ, обобщение и обмен информацией, подготовку предложений и рекомендаций по мерам, связанным с урегулированием проблемных вопросов обеспечения усиления охраны и защиты государственной границы.

В состав штаба входят представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Газотранспортной системы, Министерства иностранных дел, Минобороны, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, Службы внешней разведки, командования Вооруженных сил и Службы безопасности.

Кроме того, в работе штаба примет участие уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мы, безусловно, следили за развитием ситуации на границе Польши и Беларуси, делали свои выводы и уже наработали необходимые материалы, как соблюсти в таких условиях прежде всего права наших граждан, проживающих на территориях приграничья, и права военнослужащих", – сказала Денисова.

Она отметила, что в ближайшее время проведет совещание, к которому будут привлечены все общественные организации, занимающиеся вопросами мигрантов. На нем будут выработаны рекомендации по соблюдению прав мигрантов на в случай, если они будут попадать на территорию Украины.

"Также отметим, что в рамках усиления границы с Республикой Беларусь правоохранительные органы на прошлой неделе провели необходимые командно-штабные учения, в ходе которых отрабатывались возможные сценарии развития ситуации", – добавили в Госпогранслужбе.