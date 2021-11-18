Власти Узбекистана запретили возить из Ташкента в Минск авиапассажиров из шести стран – "Белавиа"

"Белавиа" может попасть под санкции в Евросоюзе Фото: Belavia - Belarusian Airlines / Facebook

"В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17 ноября 2021 года граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании "Белавиа", направляющихся из Ташкента в Минск", – говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и видом на жительство в Беларуси.

"Пассажиры, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний", – объяснили в "Белавиа".

Ранее запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции.