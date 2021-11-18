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Власти Узбекистана запретили возить из Ташкента в Минск авиапассажиров из шести стран – "Белавиа"

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"Белавиа" может попасть под санкции в Евросоюзе
"Белавиа" может попасть под санкции в Евросоюзе
Фото: Belavia - Belarusian Airlines / Facebook

18 ноября белорусская авиакомпания "Белавиа" проинформировала, что власти Узбекистана запретили перевозку в Минск граждан Ливии, Афганистана и четырех стран Ближнего Востока.

"В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17 ноября 2021 года граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании "Белавиа", направляющихся из Ташкента в Минск", – говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и видом на жительство в Беларуси.

"Пассажиры, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний", – объяснили в "Белавиа".

Ранее запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В связи с увеличением количества мигрантов на границе Беларуси и Польши министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Под санкции может попасть и "Белавиа".

Теги: Ирак, Ливан, Беларусь, миграция, Афганистан, Сирия, Ливия, граница, Минск, Узбекистан, Йемен, авиарейсы, Ташкент, мигранты, дипломаты, перевозки, авиакомпания, пассажиры, границы, Белавиа
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