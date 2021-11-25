Беларусь и Польша ответственны за кризис с мигрантами – Human Rights Watch

В докладе "Умри здесь или иди в Польшу" отметили, что на белорусско-польской границе были нарушены права человека правительствами обеих стран.

В октябре правозащитники побывали по обе стороны границы. Мигранты им рассказали, что польские пограничники выдворяют их обратно на территорию Беларуси без соблюдения правовой процедуры.

"В некоторых случаях, когда мигранты были ранены или больны, власти доставляли их в больницу для лечения и предоставляли им временное пребывание на шесть месяцев по гуманитарным соображениям. Однако членов семей госпитализированных в основном вывозили на границу и перебрасывали в Беларусь, разлучая с их близкими", – отметили в отчете.

По данным Human Rights Watch, белорусские пограничники не давали мигрантам покинуть приграничные районы, даже если они больше не хотели пересечь границу. Беженцы вынужденно находились от нескольких дней до нескольких недель под открытым небом без доступа к пище и воде.

На момент публикации отчета на границе зарегистрировали 13 смертей.

"С наступлением холодов в сентябре положение попавших в ловушку мигрантов обострилось. Люди, опрошенные Human Rights Watch, свидетельствовали о насилии, жестоком обращении, воровстве и вымогательстве со стороны белорусских пограничников. Беларусь открыла приют для мигрантов недалеко от границы лишь в середине ноября", – сообщили в правозащитной организации.

Правозащитники заявили, что Беларусь – небезопасная страна для мигрантов, а Польша, "выталкивая людей в бесчеловечные и унижающие достоинство условия", нарушает обязательства перед ЕС по правам человека.

"Кризис на белорусско-польской границе полностью надуманный, ненужный и требует безотлагательного решения. Беларусь и Польша разделяют ответственность за ужасное положение и благополучие тысяч людей, оказавшихся на их общей границе или оказавшихся в ловушке. Обе страны обязаны переключиться на ответные меры с учетом права человека и положить конец человеческим страданиям", – заявили в Human Rights Watch.