На границе с Беларусью началась спецоперация "Полесье" – ГПСУ

По словам первого заместителя главы ГПСУ Владимира Никифоренко, на границе с Беларусью сохраняется вероятность перенаправления потоков нелегальных мигрантов в Украину. Цель спецоперации – не допустить пересечения нелегальными мигрантами границы.

"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план", – отметил он.

Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.

"В пределах контролируемых приграничных районов будут выставлены контрольные посты на автомобильных дорогах и будут проводиться патрулирование основных путей к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, превентивные мероприятия в населенных пунктах приграничья", – уточнили пограничники.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся 20 тыс. мигрантов.

Из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси".

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы.

Монастырский также сообщил 19 ноября, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.