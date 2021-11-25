Мигранты из Беларуси снова штурмовали границу Польши

Одна из групп мигрантов, пытавшиеся нелегально попасть в Польшу, насчитывала более 100 человек. Они бросали камни в польские службы.

"Нападение произошло под контролем белорусских служб", – отметили в погранслужбе Польши.

Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców si * owo forsowa * a granic * . W s * u * by polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywa * si * pod nadzorem bia * oruskich s * u * b.#zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

На другом участке, который охраняет пограничный пост в Мельнике, произошло две попытки силового перехода границы.

"Группа из 40 агрессивных иностранцев атаковала польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты", – подчеркивается в сообщении погранслужбы в Twitter.

Na odcinku ochranianym przez Placówk * SG w Mielniku mia * y wczoraj tj.23.11 miejsce dwie si * owe próby przekroczenia granicy. 40-osobowe grupy agresywnych cudzoziemców atakowa * y polskie s * u * by rzucaj * c kamieniami, konarami drzew, u * yte by * y równie * granaty hukowe.#zgranicy pic.twitter.com/87naitHT15 — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Во время этой атаки мигрантов один сотрудник польских служб получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь. Об этом рассказала пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская, сообщил TVP.