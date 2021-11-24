ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дипломатические переговоры привели к уменьшению наплыва новых мигрантов в Беларусь, отметил Моравецкий
Дипломатические переговоры привели к уменьшению наплыва новых мигрантов в Беларусь, отметил Моравецкий  
Фото: EPA

В результате скоординированного дипломатического наступления Польши наплыв новых мигрантов в Беларусь уменьшился. Об этом 23 ноября на совместной пресс-конференции глав правительств "Вышеградской группы" (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) в Будапеште заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

По его словам, переговоры с премьером Ирака, главой автономного региона в Курдистане, соответствующими чиновниками в Турции и на Ближнем Востоке, а также сотрудничество с такими государствами, как Узбекистан, привели к уменьшению наплыва новых мигрантов в Беларусь.

Это первый шаг к разрешению кризиса, спровоцированного Минском, отметил Моравецкий. Он подчеркнул, что речь идет о политическом кризисе, в котором людей в сотрудничестве с режимом считающего себя президентом Беларуси Александром Лукашенко используют контрабандисты и мафия. Его цель – давление на Евросоюз, добавил премьер Польши.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, он предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантовГермания отказалась.

Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

Теги: Турция, Беларусь, Чехия, Польша, Александр Лукашенко, Словакия, Венгрия, правительство, граница, Минск, Узбекистан, Будапешт, мафия, Курдистан, мигранты, премьеры, пресс-конференция, Матеуш Моравецкий, нелегалы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Идиотка, ты грязнишь, поганишь мое имя". Маша Распутина прокомментировала скандал с дочерью
  "Идиотка, ты грязнишь, поганишь мое имя". Маша Распутина прокомментировала скандал с дочерью
"Истинный колхозник". Сын Наташи Королевой и стриптизера Тарзана показал танец с "курочкой". Видео
"Истинный колхозник". Сын Наташи Королевой и стриптизера Тарзана показал танец с "курочкой". Видео
"Комплимент от Бога", "Славная лапушка". Гайтана умилила сеть новыми фото четырехлетней дочери
"Комплимент от Бога", "Славная лапушка". Гайтана умилила сеть новыми фото четырехлетней дочери
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь
"Пародия, а не балет, уймись уже". Волочкова разочаровала сеть, станцевав партию Кармен. Видео
"Пародия, а не балет, уймись уже". Волочкова разочаровала сеть, станцевав партию Кармен. Видео
Суд обязал Кевина Спейси возместить создателям сериала "Карточный домик" около $31 млн
Суд обязал Кевина Спейси возместить создателям сериала "Карточный домик" около $31 млн
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью
"Невообразимая красота". Пенелопа Крус засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Невообразимая красота". Пенелопа Крус засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Хюррем приехала за своим султаном". Звезда "Великолепного века" Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом
"Хюррем приехала за своим султаном". Звезда "Великолепного века" Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом
"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке
"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке
"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку
"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (621286)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (254257)
3
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (81903)
4
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (50172)
5
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (45931)
6
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет (28404)
7
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (27151)
8
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети (26735)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS