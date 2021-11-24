Премьер Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь

По его словам, переговоры с премьером Ирака, главой автономного региона в Курдистане, соответствующими чиновниками в Турции и на Ближнем Востоке, а также сотрудничество с такими государствами, как Узбекистан, привели к уменьшению наплыва новых мигрантов в Беларусь.

Это первый шаг к разрешению кризиса, спровоцированного Минском, отметил Моравецкий. Он подчеркнул, что речь идет о политическом кризисе, в котором людей в сотрудничестве с режимом считающего себя президентом Беларуси Александром Лукашенко используют контрабандисты и мафия. Его цель – давление на Евросоюз, добавил премьер Польши.