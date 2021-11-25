Зеленский и Дуда обсудили миграционный кризис и ситуацию на Донбассе

Зеленский (на фото) проинформировал Дуду о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины Фото: president.gov.ua

"Состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе. Главы государств констатировали, что происходит гибридная атака, должное реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия", – говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал Дуду о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины и о шагах Киева, "предпринимаемых для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира".

"В этой связи президент Украины отметил необходимость сохранения санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международного сообщества до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – отмечается в сообщении.

На сайте президента Польши подчеркивается, что темой часового разговора Зеленского и Дуды "были вопросы безопасности на границах двух стран и в регионе".