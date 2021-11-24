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В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса Донбасса еще на год

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Рада уже несколько раз продлевала действие закона об особом статусе Донбасса
Рада уже несколько раз продлевала действие закона об особом статусе Донбасса
Фото: rada.gov.ua

23 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №6342 о внесении изменения в ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Согласно тексту инициативы, действие особого статуса Донбасса хотят продлить еще на год – до 31 декабря 2022 года. 

В карточке законопроекта сказано, что он сейчас находится на рассмотрении комитета.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). 

Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз – 15 декабря 2020 года. Срок действия закона истекает 31 декабря 2021 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Донбасс, особый статус Донбасса, законодательство, законопроект, война в Украине, война на Донбассе
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