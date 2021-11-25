Представитель омбудсмена проверил условия размещения украинских пограничников на границе с Беларусью

На территории лагеря есть полевая кухня и столовая Фото: Людмила Денiсова / Telegram

В Черниговской области пограничников разместили в помещении школы – отапливаемом актовом и спортивном залах, температура в них составляла +25 °С.

"На территории лагеря есть полевая кухня и столовая. Запас питания – достаточный, в том числе хлеб завезен на 15 суток, пограничники снабжены бутилированной питьевой водой. На территории лагеря есть медицинский пункт, в котором работают врач-хирург и два фельдшера. Количество медицинских препаратов достаточно. Все привлеченные пограничники прошли полный курс вакцинации", – уточнила Денисова.

По ее данным, на территории есть санитарно-гигиеническое помещение и баня.

Фото: Людмила Денiсова / Telegram

"Несмотря на вечернее время внезапной проверки, на территории лагеря проходили мероприятия в соответствии с распорядком дня, готовился ужин и обеспечивалась охрана территории. В условиях временной дислокации пограничниками организовано проведение обучения по тактической и физической подготовке. Обучение происходит в помещении столовой после еды", – добавила омбудсмен.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.

Для усиления защиты украинско-белорусского участка границы привлечено 3098 пограничников и 859 нацгвардейцев, а также 390 единиц техники. Такие данные 24 ноября опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.