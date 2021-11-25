Представитель омбудсмена проверил условия размещения украинских пограничников на границе с Беларусью

В Черниговской области пограничников разместили в помещении школы – отапливаемом актовом и спортивном залах, температура в них составляла +25 °С.
"На территории лагеря есть полевая кухня и столовая. Запас питания – достаточный, в том числе хлеб завезен на 15 суток, пограничники снабжены бутилированной питьевой водой. На территории лагеря есть медицинский пункт, в котором работают врач-хирург и два фельдшера. Количество медицинских препаратов достаточно. Все привлеченные пограничники прошли полный курс вакцинации", – уточнила Денисова.
По ее данным, на территории есть санитарно-гигиеническое помещение и баня.
"Несмотря на вечернее время внезапной проверки, на территории лагеря проходили мероприятия в соответствии с распорядком дня, готовился ужин и обеспечивалась охрана территории. В условиях временной дислокации пограничниками организовано проведение обучения по тактической и физической подготовке. Обучение происходит в помещении столовой после еды", – добавила омбудсмен.
На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.
Для усиления защиты украинско-белорусского участка границы привлечено 3098 пограничников и 859 нацгвардейцев, а также 390 единиц техники. Такие данные 24 ноября опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.
17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся 20 тыс. мигрантов.
Из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси".
Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы.
Монастырский также сообщил 19 ноября, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.