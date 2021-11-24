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На усиление охраны границы с Беларусью Кабмин выделил 175 млн грн

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На украинско-белорусской границе 23 ноября началась специальная операция "Полесье"
На украинско-белорусской границе 23 ноября началась специальная операция "Полесье"
Фото: dpsu.gov.ua

Кабинет Министров на заседании 24 ноября выделил 175 млн грн на усиление охраны украинско-белорусской границы, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен и на украинско-белорусскую границу, поэтому должны быть готовы к любому сценарию", – пояснил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из 175 млн грн Госпогранслужба Украины получит 66,9 млн грн, Нацгвардия – 108 млн грн, сообщил в Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Для усиления защиты границы в первой волне было привлечено 3098 пограничников и 859 нацгвардейцев, 390 единиц техники. Во второй и третьей волнах планируется привлечь 1555 пограничников, 193 единицы военной техники, 6993 нацгвардейца и более 100 единиц военной техники", – добавил нардеп.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.

Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся 20 тыс. мигрантов.

Из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси".

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы.

Монастырский также сообщил 19 ноября, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

Теги: Украина, Беларусь, миграция, граница, мигранты, Кабмин, Беларусь и миграционный кризис
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