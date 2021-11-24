На усиление охраны границы с Беларусью Кабмин выделил 175 млн грн

"Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен и на украинско-белорусскую границу, поэтому должны быть готовы к любому сценарию", – пояснил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из 175 млн грн Госпогранслужба Украины получит 66,9 млн грн, Нацгвардия – 108 млн грн, сообщил в Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Для усиления защиты границы в первой волне было привлечено 3098 пограничников и 859 нацгвардейцев, 390 единиц техники. Во второй и третьей волнах планируется привлечь 1555 пограничников, 193 единицы военной техники, 6993 нацгвардейца и более 100 единиц военной техники", – добавил нардеп.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.

Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.