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"Чтобы в лицо пропагандистам сказать, что они пропагандисты". Подоляк о приглашении журналистов с каналов Ахметова на пресс-конференцию Зеленского

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Подоляк: Они перешли в оскорбительную прямую риторику и в какой-то момент перестали быть журналистами
Подоляк: Они перешли в оскорбительную прямую риторику и в какой-то момент перестали быть журналистами
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Журналистов с телеканалов "Украина" и "Украина 24" на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского 26 ноября пригласили для того, чтобы сказать им, что они "пропагандисты". Об этом перед началом пресс-конференции журналистам заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Объясняю очень просто. Они перешли в оскорбительную прямую риторику и в какой-то момент перестали быть журналистами, став пропагандистами в интересах конкретного лица. Но мы их пригласили, чтобы в лицо пропагандистам сказать, что они пропагандисты… Мы говорим про ток-шоу, которые занимают конкретную пропагандистскую позицию. Если они вернутся в состояние журналистики и будут неангажировано подходить к освещению того или иного вопроса – к ним будут приходить [представители] партии, Кабинета Министров – кто угодно", – подчеркнул Подоляк.

На вопрос, кто дает оценку журналистам этих каналов, он сказал, что их пропагандистская деятельность "очевидна".

Участие в сегодняшней пресс-конференции президента примет телеведущая канала "Украина 24" Наталья Влащенко.

Контекст:

Нардепы от фракции "Слуга народа" решили бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата". Также нардепы обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху", и обещали пересмотреть решение, когда "олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики". 

Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".

Также уже более полугода нардепы от "Слуги народа" не посещают эфиры канала "Прямий", который принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко, отметил журналист и телеведущий Валерий Калныш.

Член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский ответил, что Ахметов не вмешивается в редакционную политику телеканалов. "Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября", – сказал он. 

12 ноября Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он связывал критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Он уже вступил в силу.

Теги: пропаганда, бойкот, свобода слова, Владимир Зеленский, журналисты, пресс-конференция, ТРК Украина, Слуга народа, Михаил Подоляк, Украина 24
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