"Чтобы в лицо пропагандистам сказать, что они пропагандисты". Подоляк о приглашении журналистов с каналов Ахметова на пресс-конференцию Зеленского

Подоляк: Они перешли в оскорбительную прямую риторику и в какой-то момент перестали быть журналистами Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Объясняю очень просто. Они перешли в оскорбительную прямую риторику и в какой-то момент перестали быть журналистами, став пропагандистами в интересах конкретного лица. Но мы их пригласили, чтобы в лицо пропагандистам сказать, что они пропагандисты… Мы говорим про ток-шоу, которые занимают конкретную пропагандистскую позицию. Если они вернутся в состояние журналистики и будут неангажировано подходить к освещению того или иного вопроса – к ним будут приходить [представители] партии, Кабинета Министров – кто угодно", – подчеркнул Подоляк.

На вопрос, кто дает оценку журналистам этих каналов, он сказал, что их пропагандистская деятельность "очевидна".

Участие в сегодняшней пресс-конференции президента примет телеведущая канала "Украина 24" Наталья Влащенко.