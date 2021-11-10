Стали известны имена новых совладельцев "Прямого" и "5 канала". В их числе есть компании Порошенко, пишут СМИ

Порошенко объявил о продаже двух телеканалов после того, как был подписан и опубликован закон об олигархах Фото: ЕРА

Эти владельцы:

ведущие "5 канала" Лариса Губина и Яна Конотоп;

шеф-редактор "5 канала" Владимир Мжельский;

журналистка "Прямого" Светлана Глуховская;

народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз;

пресс-секретарь пятого президента Украины, нардепа от "Евросолидарности" Петра Порошенко Святослав Цеголко;

финансовый директор "5 канала" Дмитрий Жданов, который был помощником сына Порошенко Алексея в Раде VIII созыва.

Все они внесли в уставный капитал ООО "Свободные медиа" по 900 грн.

Также в числе собственников холдинга два юрлица – ООО "Телеканал "Прямий" и ООО "Телерадиокомпания "НБМ". Размер их взносов в уставный капитал – по 500 грн.

На сайте сервиса YouControl указано, что доля юридических лиц составляет по 5%, а у каждого физлица – по 9%.

Телерадиокомпания НБМ, как пишет "Детектор медиа", – одна из компаний – владельцев "5 канала". И эта фирма, и юрлицо "Прямого" принадлежат Порошенко, отмечает издание и приходит к выводу, что в структуре собственности холдинга компаниям Порошенко принадлежит 10% акций.