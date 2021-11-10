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ПОЛИТИКА

Стали известны имена новых совладельцев "Прямого" и "5 канала". В их числе есть компании Порошенко, пишут СМИ

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Порошенко объявил о продаже двух телеканалов после того, как был подписан и опубликован закон об олигархах
Порошенко объявил о продаже двух телеканалов после того, как был подписан и опубликован закон об олигархах
Фото: ЕРА

В числе собственников медиахолдинга "Свободные медиа", который купил каналы "Прямий" и "5 канал", – девять человек и две компании. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре юридических лиц Министерства юстиции Украины.

Эти владельцы: 

  • ведущие "5 канала" Лариса Губина и Яна Конотоп;
  • шеф-редактор "5 канала" Владимир Мжельский;
  • журналистка "Прямого" Светлана Глуховская;
  • народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз;
  • пресс-секретарь пятого президента Украины, нардепа от "Евросолидарности" Петра Порошенко Святослав Цеголко;
  • финансовый директор "5 канала" Дмитрий Жданов, который был помощником сына Порошенко Алексея в Раде VIII созыва. 

Все они внесли в уставный капитал ООО "Свободные медиа" по 900 грн. 

Также в числе собственников холдинга два юрлица – ООО "Телеканал "Прямий" и ООО "Телерадиокомпания "НБМ". Размер их взносов в уставный капитал – по 500 грн. 

На сайте сервиса YouControl указано, что доля юридических лиц составляет по 5%, а у каждого физлица – по 9%.

Телерадиокомпания НБМ, как пишет "Детектор медиа", – одна из компаний – владельцев "5 канала". И эта фирма, и юрлицо "Прямого" принадлежат Порошенко, отмечает издание и приходит к выводу, что в структуре собственности холдинга компаниям Порошенко принадлежит 10% акций.

Контекст:

Порошенко был собственником "5 канала" с начала его вещания – с 2003 года. 

О покупке канала "Прямий" Порошенко сообщил в феврале 2021 года. Тогда он сумму сделки тоже не раскрывал, заявлял лишь, что купил у экс-нардепа Владимира Макеенко "Прямий" "за большие деньги".

Экс-президент мотивировал решение о покупке тем, что получил "18 сообщений" о вероятном введении санкций против Макеенко и канала на следующий день. Ограничения не ввели. 

В Офисе президента и Совете национальной безопасности отрицали, что такие намерения были.

После того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах, президент Украины Владимир Зеленский подписал, а газета "Голос України" – опубликовала его, Порошенко объявил о продаже 100% корпоративных прав своих двух каналов холдингу "Свободные медиа". 

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому" и, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко 8 ноября. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Петр Порошенко, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Святослав Цеголко, медиахолдинг, Ирина Фриз, олигархи, сделка, телеканал Прямой
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