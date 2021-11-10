Стали известны имена новых совладельцев "Прямого" и "5 канала". В их числе есть компании Порошенко, пишут СМИ

Эти владельцы:
Все они внесли в уставный капитал ООО "Свободные медиа" по 900 грн.
Также в числе собственников холдинга два юрлица – ООО "Телеканал "Прямий" и ООО "Телерадиокомпания "НБМ". Размер их взносов в уставный капитал – по 500 грн.
На сайте сервиса YouControl указано, что доля юридических лиц составляет по 5%, а у каждого физлица – по 9%.
Телерадиокомпания НБМ, как пишет "Детектор медиа", – одна из компаний – владельцев "5 канала". И эта фирма, и юрлицо "Прямого" принадлежат Порошенко, отмечает издание и приходит к выводу, что в структуре собственности холдинга компаниям Порошенко принадлежит 10% акций.
Порошенко был собственником "5 канала" с начала его вещания – с 2003 года.
О покупке канала "Прямий" Порошенко сообщил в феврале 2021 года. Тогда он сумму сделки тоже не раскрывал, заявлял лишь, что купил у экс-нардепа Владимира Макеенко "Прямий" "за большие деньги".
Экс-президент мотивировал решение о покупке тем, что получил "18 сообщений" о вероятном введении санкций против Макеенко и канала на следующий день. Ограничения не ввели.
В Офисе президента и Совете национальной безопасности отрицали, что такие намерения были.
После того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах, президент Украины Владимир Зеленский подписал, а газета "Голос України" – опубликовала его, Порошенко объявил о продаже 100% корпоративных прав своих двух каналов холдингу "Свободные медиа".
"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому" и, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко 8 ноября.