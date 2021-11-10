Зеленский лидирует в президентском рейтинге, второй – Порошенко – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в следующее воскресенье, за Зеленского проголосовали бы 18,6% украинцев.

Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – его намерены поддержать 12,6% опрошенных.

Следом за ними идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (8,2%) и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (7,8%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов. Среди них, в частности, нардеп, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (4,5%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (3,6%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (3,1%).

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.