Актер "Квартала 95" Великий считает, что Зеленский не вернется в шоу-бизнес после президентства

"Как ты считаешь, после того, как президент Зеленский перестанет быть президентом, он вернется в "Квартал"?" – спросила Бацман. Она отметила, что слышала от многих людей, включая других артистов "Квартала 95", что Зеленский может по истечении президентского срока вернуться к творчеству и продолжить работать с проектами студии.

"Мне кажется, нет. Нет", – ответил Великий.

Артист вспомнил, что когда Зеленский только стал президентом, он пытался понять, почему его коллега туда пошел. Великий предположил, что в своей сфере Зеленский тогда достиг потолка.

"Человек всего добился, вот в шоу-бизнесе он добился всего. Он уже который год ездит с "Кварталом" по Украине... У них были концерты – заграница, Лондон, Великобритания, Германия, США, Канада, и так далее. И, в принципе, я понимаю, что скорее всего, все это по сути дела одинаковое. Ему, наверно, это все приелось... Мне кажется, что Володя понимал – ну, Россия закрыта, в Голливуд, наверно, он не поедет сниматься. А у него есть свои амбиции. Ему надо дальше расти. И у него уже потолок", – сказал Великий.

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