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Актер "Квартала 95" Великий считает, что Зеленский не вернется в шоу-бизнес после президентства

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Зеленский (на фото) в шоу-бизнесе добился всего, и он ему приелся, считает Великий
Зеленский (на фото) в шоу-бизнесе добился всего, и он ему приелся, считает Великий
Фото: kvartal95.com (архив)

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий считает, что президент Украины Владимир Зеленский не вернется в студию "Квартал 95" по окончании президентского срока. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Как ты считаешь, после того, как президент Зеленский перестанет быть президентом, он вернется в "Квартал"?" – спросила Бацман. Она отметила, что слышала от многих людей, включая других артистов "Квартала 95", что Зеленский может по истечении президентского срока вернуться к творчеству и продолжить работать с проектами студии. 

"Мне кажется, нет. Нет", – ответил Великий.

Артист вспомнил, что когда Зеленский только стал президентом, он пытался понять, почему его коллега туда пошел. Великий предположил, что в своей сфере Зеленский тогда достиг потолка. 

"Человек всего добился, вот в шоу-бизнесе он добился всего. Он уже который год ездит с "Кварталом" по Украине... У них были концерты – заграница, Лондон, Великобритания, Германия, США, Канада, и так далее. И, в принципе, я понимаю, что скорее всего, все это по сути дела одинаковое. Ему, наверно, это все приелось... Мне кажется, что Володя понимал – ну, Россия закрыта, в Голливуд, наверно, он не поедет сниматься. А у него есть свои амбиции. Ему надо дальше расти. И у него уже потолок", – сказал Великий. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.

В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов. Великий в интервью Бацман повторил этот тезис, заявив, что "ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: шоу-бизнес, Владимир Зеленский, карьера, студия Квартал 95, Юрий Великий
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