  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа

Пикалов о Зеленской: Она мне всегда нравилась, она была и остается моей хорошей подругой Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

"У меня мнение такое, что для нее это такой кайфец, который остался. Она с радостью [это делает], потому что писать что-то юмористическое очень прикольно. Думаю, ей нравится. У нее очень мало времени. Она появляется реже, чем раньше, но мы очень довольны", – рассказал он.

Отвечая на вопрос, изменилась ли Зеленская за время президентской каденции своего мужа, Пикалов подчеркнул, что знаком с ней еще со школы.

"Я знаком с ее девятого класса. Она мне всегда нравилась, она была и остается моей хорошей подругой. Она сейчас такая мудрая женщина. Она стала размереннее, спокойнее. Ленка – она... Можно сказать, Елена Владимировна – она, как и я. Нам очень легко было, потому что мы дурносмехи. Нас подорвать посмеяться – это вот так (щелкает пальцами. – "ГОРДОН"). Но сейчас она начинает медленнее это делать. Юмор юмориста для себя – он такой же чернушный, как юмор врачей. Но когда сейчас мы начинаем чернеть в юморе, Ленка к этим темам так тихо-тихо. Говорит: "Вот это видишь? Очень аккуратно". Она с такими проблемами иногда борется – мы начинаем смеяться по поводу денег для детей, которые родились, а она в теме, говорит: "Не так". Говорю: "Лена, это же юмор". Она говорит: "Юмор должен быть правдивым". Появилась у нас такая цензура, откуда не ждали", – с улыбкой рассказал Пикалов.

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Видео: Українська правда / YouTube