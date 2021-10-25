  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа

"У меня мнение такое, что для нее это такой кайфец, который остался. Она с радостью [это делает], потому что писать что-то юмористическое очень прикольно. Думаю, ей нравится. У нее очень мало времени. Она появляется реже, чем раньше, но мы очень довольны", – рассказал он.
Отвечая на вопрос, изменилась ли Зеленская за время президентской каденции своего мужа, Пикалов подчеркнул, что знаком с ней еще со школы.
"Я знаком с ее девятого класса. Она мне всегда нравилась, она была и остается моей хорошей подругой. Она сейчас такая мудрая женщина. Она стала размереннее, спокойнее. Ленка – она... Можно сказать, Елена Владимировна – она, как и я. Нам очень легко было, потому что мы дурносмехи. Нас подорвать посмеяться – это вот так (щелкает пальцами. – "ГОРДОН"). Но сейчас она начинает медленнее это делать. Юмор юмориста для себя – он такой же чернушный, как юмор врачей. Но когда сейчас мы начинаем чернеть в юморе, Ленка к этим темам так тихо-тихо. Говорит: "Вот это видишь? Очень аккуратно". Она с такими проблемами иногда борется – мы начинаем смеяться по поводу денег для детей, которые родились, а она в теме, говорит: "Не так". Говорю: "Лена, это же юмор". Она говорит: "Юмор должен быть правдивым". Появилась у нас такая цензура, откуда не ждали", – с улыбкой рассказал Пикалов.
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем.
Елена Зеленская до президентства супруга была одним из сценаристов "Квартала 95". После победы Зеленского на выборах она говорила, что хотела бы и дальше писать сценарии для студии, "если это возможно".
Сейчас она занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.