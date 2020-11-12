Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына

Актер и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов разместил в сети фото из архива.

Артист и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов 12 ноября в Instagram обнародовал совместное фото с сыном Михаилом.

По словам Пикалова, фотография была сделана в 2010 году, когда ему было 34 года, а сыну – четыре.

"Этот же день 10 лет назад", – подписал публикацию артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Этот же день 10 лет назадаааа Публикация от Александр Пикалов (@pikalov95_official) 12 Ноя 2020 в 12:34 PST

Пикалов родился в 1976 году в Кривом Роге. С 1998 года является автором студии "Квартал 95". Раньше Пикалов исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Вместе с женой Ириной артист воспитывает сына Михаила (2006). Жена актера – исполнительный продюсер студии "Квартал 95". Супруги женаты с 2003 года.