Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына

Артист и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов 12 ноября в Instagram обнародовал совместное фото с сыном Михаилом.
По словам Пикалова, фотография была сделана в 2010 году, когда ему было 34 года, а сыну – четыре.
"Этот же день 10 лет назад", – подписал публикацию артист.
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Пикалов родился в 1976 году в Кривом Роге. С 1998 года является автором студии "Квартал 95". Раньше Пикалов исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Вместе с женой Ириной артист воспитывает сына Михаила (2006). Жена актера – исполнительный продюсер студии "Квартал 95". Супруги женаты с 2003 года.