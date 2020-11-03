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03 ноября, 2020
 
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Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"

Актер и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов станет голосом одного из персонажей мультфильма "Гулливер возвращается", снятого студией "Квартал 95".

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Один из персонажей мультфильма "Гулливер возвращается" заговорит голосом Пикалова
Один из персонажей мультфильма "Гулливер возвращается" заговорит голосом Пикалова
Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

Артист и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов 29 октября разместил в Instagram короткий ролик, снятый во время озвучивания одного из персонажей мультфильма "Гулливер возвращается" от студии "Квартал 95". 

На видео актер запечатлен в наушниках перед микрофоном. Глядя на изображение на экране, Пикалов озвучивает слова своего персонажа.

"Озвучка мульта "Гулливер". Очень прикольно", – поделился актер эмоциями в другом посте.

Мультфильм "Гулливер возвращается" – первый полнометражный анимационный фильм от студии "Квартал 95" и Culliver Films. Продюсером мультфильма является Олег Ходачук. Премьера мультфильма в Украине запланирована на 24 декабря, говорится на странице ленты в Instagram.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец также стал голосом одного из персонажей фильма.

Теги: Владимир Зеленский, студия Квартал 95, Александр Пикалов
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