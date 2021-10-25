  Пикалов о Зеленском: У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. Старые телефоны, которые были, – их нет. Ушли в прошлое

Пикалов о дне рождения Зеленского: "Мне позвонили и сказали: "Тебе позвонят и скажут, куда приехать". Я не знал, кто будет Фото: pikalov95_official / Instagram

На уточняющий вопрос журналиста, о какой жене идет речь, Пикалов ответил: "Ну та, которая у меня была". Других подробностей об отношениях с женой он не озвучил.

Рассказывая о дне рождения Зеленского, который тот отмечал в конце января 2021 года, Пикалов сообщил, что заранее не знал о том, что будет приглашен на празднование.

"Мне позвонили и сказали: "Тебе позвонят и скажут, куда приехать". Я не знал, кто будет. Мне позвонили, я приехал, а потом уехал. Мне за два часа об этом сказали. Днем у меня был еще монтаж, я не отвечал на звонки, и когда мне позвонили, сказали, что уже надо быть", – рассказал Пикалов.

По словам артиста, у него нет номера телефона Зеленского.

"У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. У меня нет прямой связи. У меня есть какие-то старые телефоны. Я периодически говорю: "Ленчик (супруга Зеленского Елена Зеленская, которая также является автором студии "Квартал 95". – "ГОРДОН"), поздравлял президента с праздником". – "Какой у тебя номер? Это уже не его номер". Я не знаю, меняет ли он постоянно, но те, старые, телефоны, которые у него были со студии "Квартал 95", – их нет. Ушли в прошлое", – резюмировал он.

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Видео: Українська правда / YouTube