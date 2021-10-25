  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта

Пикалов: У меня был дом, который оставил бывшей жене Фото: pikalov95_official / Instagram

"У меня был дом, который оставил бывшей жене. Это деревянная усадьба", – заявил Пикалов. Артист не стал уточнять подробностей развода, подчеркнув, что сейчас живет "через две улицы" с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Пикалова, 42-летие супруги в августе этого года они отмечали вместе. На празднике также был украинский президент Владимир Зеленский. Это был последний раз, когда он виделся с президентом.

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Видео: Українська правда / YouTube