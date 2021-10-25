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25 октября, 2021
 
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Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта

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Пикалов: У меня был дом, который оставил бывшей жене
Пикалов: У меня был дом, который оставил бывшей жене
Фото: pikalov95_official / Instagram

Артист и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов расстался со своей женой, исполнительным продюсером этого проекта Ириной Пикаловой. Об этом он рассказал 25 октября в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, каким имуществом владеет.

"У меня был дом, который оставил бывшей жене. Это деревянная усадьба", – заявил Пикалов. Артист не стал уточнять подробностей развода, подчеркнув, что сейчас живет "через две улицы" с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Пикалова, 42-летие супруги в августе этого года они отмечали вместе. На празднике также был украинский президент Владимир Зеленский. Это был последний раз, когда он виделся с президентом.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Пикалов родился в 1976 году в Кривом Роге. С 1998 года является автором студии "Квартал 95". Раньше Пикалов исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

У Александра и Ирины Пикаловых есть сын Михаил (2006). Жена актера – исполнительный продюсер студии "Квартал 95". Супруги были женаты с 2003 года.

Теги: дети, семья, развод, Александр Пикалов
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