  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта

"У меня был дом, который оставил бывшей жене. Это деревянная усадьба", – заявил Пикалов. Артист не стал уточнять подробностей развода, подчеркнув, что сейчас живет "через две улицы" с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
По словам Пикалова, 42-летие супруги в августе этого года они отмечали вместе. На празднике также был украинский президент Владимир Зеленский. Это был последний раз, когда он виделся с президентом.
Пикалов родился в 1976 году в Кривом Роге. С 1998 года является автором студии "Квартал 95". Раньше Пикалов исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
У Александра и Ирины Пикаловых есть сын Михаил (2006). Жена актера – исполнительный продюсер студии "Квартал 95". Супруги были женаты с 2003 года.