"Я понимаю, вы должны шутить, но иногда вы это делаете так по-свински". Актер Великий прокомментировал "обиды" Зеленского на "Квартал 95"

При этом, по словам актера, лично он не получил обратной связи от Зеленского на шутки о нем.

"То есть ты фидбэка никакого не получил? Это все-таки самоцензура?" – спросила Бацман, отметив, что, по ее данным, на некоторые номера студии "Квартал 95" Зеленский обижался.

"Нет [фидбэка не было]. У меня вообще глупая ситуация. [...] Какие-то вещи, которые могут быть сатирически колкие, которые я понимаю, что это смешно, смешно мне, будет смешно зрителю, – если такие вещи рождаются, мы всегда приносим их в редакторскую группу и пытаемся понять [попадет ли это в концертную программу]. У нас даже бывают номера целые, и мы пытаемся понять, войдет этот номер в целую концепцию или это идея, которую невозможно разогнать до целого номера. И мы эту идею пытаемся вставить маленькой веточкой в общий политический номер: просто есть вот смешной монолог Зеленского. Но почему самоцензура? Писать обидные вещи? Я даже про [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича не писал обидные вещи", – ответил Великий.

Бацман отметила, что "Квартал" после похода Зеленского в политику "стал намного беззубее". "Это результат вашей самоцензуры, того, что вы боитесь его обидеть, мочить и, таким образом, как-то ему мешать? Либо это реакция на то, что уже был фидбэк со стороны Зеленского или его окружения на какие-то шутки и вы понимаете, что он обидится, и вы не хотите этого?" – спросила она.

Великий повторил, что он не получал реакции президента на шутки, но сказал, что с ним по старой дружбе общается актер "Квартала 95" Евгений Кошевой.

"Нет. У меня лично никаких фидбэков не было. Жека Кошевой с ним иногда созванивается. И Жека иногда рассказывает: "Вот, вчера звонил Вове, пообщались и так далее". Самое интересное, что Вова тоже понимает, что мы, как "Квартал", должны шутить – и о нем, и об окружении, и о партии. Даже звучала фраза: "Я понимаю, вы должны шутить, но иногда вы это делаете так по-свински". Я говорю: "Жека, что это за номер был?" [Кошевой] говорит: "Я не знаю, что за номер, просто он сказал". Возможно, где-то какой-то номер... Но сказать: "Ребята, вы делали это так по-свински, еще раз так сделаете и я вам "ай-ай-ай". Я говорю: "Жека, он сказал "ай-ай-ай"?" – "Да нет, просто он сказал свое мнение". А Жека ему говорит: "Вова, ну мы должны шутить. У нас есть политические номера. Мы же не можем шутить про тех, про тех, про тех, а тебя не трогать". Поэтому он прекрасно понимает, что он сейчас там, он пошел туда. Когда бы там были другие, мы бы шутили о них. Когда там сейчас он, мы шутим о нем. Но внутренний саморедактор [есть]. Я записываю пародии на Зеленского для своего YouTube-канала. У меня есть свой внутренний саморедактор: я пишу эти пародии так, чтобы они были смешны мне, чтобы я понимал, что они могут быть смешны зрителю и что они не оскорбляют его", – добавил Великий.

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