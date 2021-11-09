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"Я понимаю, вы должны шутить, но иногда вы это делаете так по-свински". Актер Великий прокомментировал "обиды" Зеленского на "Квартал 95"

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По словам Великого, Кошевой рассказывал ему, будто Зеленский говорил, что иногда "Квартал 95" шутит "по-свински"
По словам Великого, Кошевой рассказывал ему, будто Зеленский говорил, что иногда "Квартал 95" шутит "по-свински"
Фото: yuri_velikiy / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий цензурует свои шутки о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он сам рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

При этом, по словам актера, лично он не получил обратной связи от Зеленского на шутки о нем.

"То есть ты фидбэка никакого не получил? Это все-таки самоцензура?" – спросила Бацман, отметив, что, по ее данным, на некоторые номера студии "Квартал 95" Зеленский обижался.

"Нет [фидбэка не было]. У меня вообще глупая ситуация. [...] Какие-то вещи, которые могут быть сатирически колкие, которые я понимаю, что это смешно, смешно мне, будет смешно зрителю, – если такие вещи рождаются, мы всегда приносим их в редакторскую группу и пытаемся понять [попадет ли это в концертную программу]. У нас даже бывают номера целые, и мы пытаемся понять, войдет этот номер в целую концепцию или это идея, которую невозможно разогнать до целого номера. И мы эту идею пытаемся вставить маленькой веточкой в общий политический номер: просто есть вот смешной монолог Зеленского. Но почему самоцензура? Писать обидные вещи? Я даже про [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича не писал обидные вещи", – ответил Великий.

Бацман отметила, что "Квартал" после похода Зеленского в политику "стал намного беззубее". "Это результат вашей самоцензуры, того, что вы боитесь его обидеть, мочить и, таким образом, как-то ему мешать? Либо это реакция на то, что уже был фидбэк со стороны Зеленского или его окружения на какие-то шутки и вы понимаете, что он обидится, и вы не хотите этого?" – спросила она.

Великий повторил, что он не получал реакции президента на шутки, но сказал, что с ним по старой дружбе общается актер "Квартала 95" Евгений Кошевой.

"Нет. У меня лично никаких фидбэков не было. Жека Кошевой с ним иногда созванивается. И Жека иногда рассказывает: "Вот, вчера звонил Вове, пообщались и так далее". Самое интересное, что Вова тоже понимает, что мы, как "Квартал", должны шутить – и о нем, и об окружении, и о партии. Даже звучала фраза: "Я понимаю, вы должны шутить, но иногда вы это делаете так по-свински". Я говорю: "Жека, что это за номер был?" [Кошевой] говорит: "Я не знаю, что за номер, просто он сказал". Возможно, где-то какой-то номер... Но сказать: "Ребята, вы делали это так по-свински, еще раз так сделаете и я вам "ай-ай-ай". Я говорю: "Жека, он сказал "ай-ай-ай"?" – "Да нет, просто он сказал свое мнение". А Жека ему говорит: "Вова, ну мы должны шутить. У нас есть политические номера. Мы же не можем шутить про тех, про тех, про тех, а тебя не трогать". Поэтому он прекрасно понимает, что он сейчас там, он пошел туда. Когда бы там были другие, мы бы шутили о них. Когда там сейчас он, мы шутим о нем. Но внутренний саморедактор [есть]. Я записываю пародии на Зеленского для своего YouTube-канала. У меня есть свой внутренний саморедактор: я пишу эти пародии так, чтобы они были смешны мне, чтобы я понимал, что они могут быть смешны зрителю и что они не оскорбляют его", – добавил Великий.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.

В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов. Великий в интервью Бацман повторил этот тезис, заявив, что "ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: цензура, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, сценарист, Юрий Великий
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