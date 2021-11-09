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Актер "Квартала 95" Великий: В "Квартале" жесткая сатира исчезла. Скорее всего, мы будем отходить от политики

 
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Великий: Мочить президента мы не будем
Великий: Мочить президента мы не будем
Фото: yuri_velikiy / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что после того, как основатель студии Владимир Зеленский стал президентом, она изменилась, а в дальнейшем, вполне вероятно, вообще откажется от юмористических номеров на политическую тематику.

"Дело в том, что когда выходил Вова, у него была своя харизма, своя энергетика... Люди привыкли к "Кварталу" с Вовой. И поэтому сейчас в новом "Квартале", когда Женя [Кошевой] заменил Вову и когда он выходит, здоровается с людьми, читает первые монологи, возможно, не всегда от Жени ожидается то, к чему зритель привык, когда выходил Вова. Кто-то говорит: "Ушел Вова – "Квартал" уже не тот". Кто-то говорит, что "Квартал" стал несмешным. Для меня "Квартал" как был [смешным], так и остался. Я всегда выхожу со смешными номерами, потому что этот номер должен нравиться мне", – сказал Великий. 

Он согласился с журналисткой, что сатира в "Квартале" после похода Зеленского в политику "стала намного беззубее" и теперь в творческом коллективе присутствует самоцензура

"Да, мы в такой ситуации... Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. В свое время, когда президентами были Виктор Федорович [Янукович] и Петр Алексеевич [Порошенко], мы жестко шутили... Политический юмор присутствует, и тонкий юмор иногда присутствует. Но ситуация, в которой оказался я, например, ребята... Я не могу себе позволить... Я ни при каких обстоятельствах не пойду и не буду жестко шутить о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем... А учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды. И то, что в "Квартале" та жесткая сатира исчезла, – мы это все понимаем", – сказал актер. 

Бацман предположила, что из-за этого "Квартал" потерял зрителей.

"Вполне возможно... Поэтому в следующем году мы хотим обновлять "Квартал". У нас есть определенные задумки... Мы приходим к тому, что "Квартал", который был все время, который шутил политически остро, возможно, себя изжил. Потому что сейчас мы в той ситуации, когда мы не будем шутить [над президентом]. Мы можем шутить политически и где-то мы можем шутить остро, но прямо мочить мы не будем. Я не буду. Вот завтра мне напишут номер и скажут: "Ты завтра выходишь и играешь это [с критикой Зеленского]". Я скажу: "Нет, я это играть не буду", – признался Великий. 

Он отметил, что для юмора есть много тем, не обязательно шутить только над политиками. 

"Я думаю, что, скорее всего, рано или поздно мы будем отходить от политики. У нас был свой зритель, который был все эти годы. Меняемся мы  меняется зритель. Нужно подтягивать нового зрителя. Я понял одну вещь: молодежи совершенно неинтересна политика, им неинтересны политические номера, – считает актер. – Для юмора, на самом деле, есть очень много тем. Бытовые и все остальные. До этого в "Квартале" было достаточно много политических номеров. А на последних больших концертах у нас могло быть два политических номера, и то это номера "около политики", – сказал Великий.

Он объяснил это в том числе потерей актуальности, мол, событие, которое произошло сегодня, через полтора месяца, когда состоится концерт, полностью потеряет свою актуальность. 

"Мы понимаем, что очень многие события через неделю будут никому неинтересны", – сказал актер.

Бацман ему возразила, что раньше это "Кварталу 95" не мешало шутить остро на политические темы. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го. 

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии. 

В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: юмор, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, студия Квартал 95, Юрий Великий
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