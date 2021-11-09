Актер "Квартала 95" Великий: В "Квартале" жесткая сатира исчезла. Скорее всего, мы будем отходить от политики

"Дело в том, что когда выходил Вова, у него была своя харизма, своя энергетика... Люди привыкли к "Кварталу" с Вовой. И поэтому сейчас в новом "Квартале", когда Женя [Кошевой] заменил Вову и когда он выходит, здоровается с людьми, читает первые монологи, возможно, не всегда от Жени ожидается то, к чему зритель привык, когда выходил Вова. Кто-то говорит: "Ушел Вова – "Квартал" уже не тот". Кто-то говорит, что "Квартал" стал несмешным. Для меня "Квартал" как был [смешным], так и остался. Я всегда выхожу со смешными номерами, потому что этот номер должен нравиться мне", – сказал Великий.
Он согласился с журналисткой, что сатира в "Квартале" после похода Зеленского в политику "стала намного беззубее" и теперь в творческом коллективе присутствует самоцензура.
"Да, мы в такой ситуации... Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. В свое время, когда президентами были Виктор Федорович [Янукович] и Петр Алексеевич [Порошенко], мы жестко шутили... Политический юмор присутствует, и тонкий юмор иногда присутствует. Но ситуация, в которой оказался я, например, ребята... Я не могу себе позволить... Я ни при каких обстоятельствах не пойду и не буду жестко шутить о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем... А учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды. И то, что в "Квартале" та жесткая сатира исчезла, – мы это все понимаем", – сказал актер.
Бацман предположила, что из-за этого "Квартал" потерял зрителей.
"Вполне возможно... Поэтому в следующем году мы хотим обновлять "Квартал". У нас есть определенные задумки... Мы приходим к тому, что "Квартал", который был все время, который шутил политически остро, возможно, себя изжил. Потому что сейчас мы в той ситуации, когда мы не будем шутить [над президентом]. Мы можем шутить политически и где-то мы можем шутить остро, но прямо мочить мы не будем. Я не буду. Вот завтра мне напишут номер и скажут: "Ты завтра выходишь и играешь это [с критикой Зеленского]". Я скажу: "Нет, я это играть не буду", – признался Великий.
Он отметил, что для юмора есть много тем, не обязательно шутить только над политиками.
"Я думаю, что, скорее всего, рано или поздно мы будем отходить от политики. У нас был свой зритель, который был все эти годы. Меняемся мы – меняется зритель. Нужно подтягивать нового зрителя. Я понял одну вещь: молодежи совершенно неинтересна политика, им неинтересны политические номера, – считает актер. – Для юмора, на самом деле, есть очень много тем. Бытовые и все остальные. До этого в "Квартале" было достаточно много политических номеров. А на последних больших концертах у нас могло быть два политических номера, и то это номера "около политики", – сказал Великий.
Он объяснил это в том числе потерей актуальности, мол, событие, которое произошло сегодня, через полтора месяца, когда состоится концерт, полностью потеряет свою актуальность.
"Мы понимаем, что очень многие события через неделю будут никому неинтересны", – сказал актер.
Бацман ему возразила, что раньше это "Кварталу 95" не мешало шутить остро на политические темы.
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.
В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.
В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов.