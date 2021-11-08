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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Обида Зеленского на "Квартал 95", самоцензура, Кива, Кличко. Интервью Бацман с Великим. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинским пародистом, актером студии "Квартал 95" Юрием Великим.

Во время интервью Великий рассказал, как появился комедийный дуэт "Братья Шумахеры", который принес ему известность, о знакомстве и работе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который до политической карьеры был руководителем студии "Квартал 95", о том, появилась ли в "Квартале" самоцензура после того, как Зеленский стал главой государства, и продолжает ли участвовать в жизни "Квартала" первая леди Елена Зеленская, о реакции Зеленского и других известных людей, в частности, мэра Киева Виталия Кличко и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, на пародии на них, а также о своем заработке, о том, нравится ли ему Зеленский-президент и почему не пошел в политику. 

Великий родился в 1980 году в Котовске (сейчас – Подольск) Одесской области. Окончил Одесский национальный морской университет (получил две специальности – "морское право" и "управление морским транспортом"). В студенческие годы играл в командах КВН "Флибустьеры" и "Новая реальность". 

В 2005 году вместе с Сергеем Цвиловским основал дуэт "Братья Шумахеры", который существовал до 2019 года.

В 2009 году Великий переехал из Одессы в Киев и начал сотрудничество со студией "Квартал 95" сначала в составе дуэта "Братья Шумахеры", а затем самостоятельно. В "Квартале 95" Великий и пишет сценарии, и выступает как актер на сцене. С 2019 года пародирует президента Зеленского

Теги: цензура, юмор, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, КВН, студия Квартал 95, пародия, Елена Зеленская, Юрий Великий
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