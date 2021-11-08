Обида Зеленского на "Квартал 95", самоцензура, Кива, Кличко. Интервью Бацман с Великим. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Великий рассказал, как появился комедийный дуэт "Братья Шумахеры", который принес ему известность, о знакомстве и работе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который до политической карьеры был руководителем студии "Квартал 95", о том, появилась ли в "Квартале" самоцензура после того, как Зеленский стал главой государства, и продолжает ли участвовать в жизни "Квартала" первая леди Елена Зеленская, о реакции Зеленского и других известных людей, в частности, мэра Киева Виталия Кличко и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, на пародии на них, а также о своем заработке, о том, нравится ли ему Зеленский-президент и почему не пошел в политику.

Великий родился в 1980 году в Котовске (сейчас – Подольск) Одесской области. Окончил Одесский национальный морской университет (получил две специальности – "морское право" и "управление морским транспортом"). В студенческие годы играл в командах КВН "Флибустьеры" и "Новая реальность".

В 2005 году вместе с Сергеем Цвиловским основал дуэт "Братья Шумахеры", который существовал до 2019 года.

В 2009 году Великий переехал из Одессы в Киев и начал сотрудничество со студией "Квартал 95" сначала в составе дуэта "Братья Шумахеры", а затем самостоятельно. В "Квартале 95" Великий и пишет сценарии, и выступает как актер на сцене. С 2019 года пародирует президента Зеленского.