Актер "Квартала 95" Великий: Мне кажется, Зеленский пойдет на второй срок. Но я бы на его месте и на первый не шел

"Мне кажется, пойдет [на второй срок]. Я думаю, что у него есть какие-то планы, то, что он задумал, и одного срока ему, наверное, не хватит, чтобы это все реализовать", – сказал Великий.
Бацман напомнила, что в прошлом году записала интервью с еще одним актером студии "Квартал 95", близким другом Зеленского Евгением Кошевым. Он высказал мнение, что Зеленский не пойдет на второй срок. "Я думаю, что по-любому он будет советоваться с народом... Но он сказал: "На один срок" – и я думаю, что он человек слова", – сказал тогда Кошевой.
"Если честно, я бы на его месте и на первый срок не шел, – отметил Великий. – Но если бы я туда пошел, особенно сейчас, я бы сказал: "Ребята, один срок, и не больше". На его месте я бы уже сбежал на какой-то необитаемый остров... Просто оставьте меня, не трогайте! Вся эта грязь... Вообще политика – грязное дело. Я не представляю себя вот там. Мне бы очень не хотелось там оказаться".
Актер предполагает, что Зеленский размышляет о втором сроке, потому что до президентства у него были другие взгляды на некоторые политические процессы.
"Наверное, когда он шел, у него были одни взгляды, а когда он попал туда, когда он увидел, что это, когда начал получать опыт и становиться на ноги, как говорится, разбираться, то понял, что есть вещи, которые за один срок невозможно выполнить", – считает Великий.
Он рассказал, что удивился, когда узнал, что Зеленский решил баллотироваться в президенты.
"Вова в президенты? Блин. Хорошо, Вова – президент, а там встреча с лидером Беларуси, – вспомнил свои тогдашние эмоции Великий. – А Вова делал на него пародию в свое время, я лично эту пародию писал. И как они встретятся? И что он ему скажет? Для меня эти вещи были непонятны и до сих пор какие-то вещи остаются непонятными".
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.
Опрос, проведенный Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 23 октября по 2 ноября, показал, что рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре выборов он по-прежнему победил бы любого оппонента.