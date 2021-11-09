Актер "Квартала 95" Великий: Мне кажется, Зеленский пойдет на второй срок. Но я бы на его месте и на первый не шел

Великий: На его месте я бы уже сбежал на какой-то необитаемый остров Фото: yuri_velikiy / Instagram

"Мне кажется, пойдет [на второй срок]. Я думаю, что у него есть какие-то планы, то, что он задумал, и одного срока ему, наверное, не хватит, чтобы это все реализовать", – сказал Великий.

Бацман напомнила, что в прошлом году записала интервью с еще одним актером студии "Квартал 95", близким другом Зеленского Евгением Кошевым. Он высказал мнение, что Зеленский не пойдет на второй срок. "Я думаю, что по-любому он будет советоваться с народом... Но он сказал: "На один срок" – и я думаю, что он человек слова", – сказал тогда Кошевой.

"Если честно, я бы на его месте и на первый срок не шел, – отметил Великий. – Но если бы я туда пошел, особенно сейчас, я бы сказал: "Ребята, один срок, и не больше". На его месте я бы уже сбежал на какой-то необитаемый остров... Просто оставьте меня, не трогайте! Вся эта грязь... Вообще политика – грязное дело. Я не представляю себя вот там. Мне бы очень не хотелось там оказаться".

Актер предполагает, что Зеленский размышляет о втором сроке, потому что до президентства у него были другие взгляды на некоторые политические процессы.

"Наверное, когда он шел, у него были одни взгляды, а когда он попал туда, когда он увидел, что это, когда начал получать опыт и становиться на ноги, как говорится, разбираться, то понял, что есть вещи, которые за один срок невозможно выполнить", – считает Великий.

Он рассказал, что удивился, когда узнал, что Зеленский решил баллотироваться в президенты.

"Вова в президенты? Блин. Хорошо, Вова – президент, а там встреча с лидером Беларуси, – вспомнил свои тогдашние эмоции Великий. – А Вова делал на него пародию в свое время, я лично эту пародию писал. И как они встретятся? И что он ему скажет? Для меня эти вещи были непонятны и до сих пор какие-то вещи остаются непонятными".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube