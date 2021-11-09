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Актер "Квартала 95" Великий: Мне кажется, Зеленский пойдет на второй срок. Но я бы на его месте и на первый не шел

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Великий: На его месте я бы уже сбежал на какой-то необитаемый остров
Великий: На его месте я бы уже сбежал на какой-то необитаемый остров
Фото: yuri_velikiy / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который пародирует президента Украины Владимира Зеленского, считает, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мне кажется, пойдет [на второй срок]. Я думаю, что у него есть какие-то планы, то, что он задумал, и одного срока ему, наверное, не хватит, чтобы это все реализовать", – сказал Великий. 

Бацман напомнила, что в прошлом году записала интервью с еще одним актером студии "Квартал 95", близким другом Зеленского Евгением Кошевым. Он высказал мнение, что Зеленский не пойдет на второй срок. "Я думаю, что по-любому он будет советоваться с народом... Но он сказал: "На один срок" – и я думаю, что он человек слова", – сказал тогда Кошевой

"Если честно, я бы на его месте и на первый срок не шел, – отметил Великий. – Но если бы я туда пошел, особенно сейчас, я бы сказал: "Ребята, один срок, и не больше". На его месте я бы уже сбежал на какой-то необитаемый остров... Просто оставьте меня, не трогайте! Вся эта грязь... Вообще политика – грязное дело. Я не представляю себя вот там. Мне бы очень не хотелось там оказаться". 

Актер предполагает, что Зеленский размышляет о втором сроке, потому что до президентства у него были другие взгляды на некоторые политические процессы. 

"Наверное, когда он шел, у него были одни взгляды, а когда он попал туда, когда он увидел, что это, когда начал получать опыт и становиться на ноги, как говорится, разбираться, то понял, что есть вещи, которые за один срок невозможно выполнить", – считает Великий. 

Он рассказал, что удивился, когда узнал, что Зеленский решил баллотироваться в президенты.

"Вова в президенты? Блин. Хорошо, Вова – президент, а там встреча с лидером Беларуси, – вспомнил свои тогдашние эмоции Великий. – А Вова делал на него пародию в свое время, я лично эту пародию писал. И как они встретятся? И что он ему скажет? Для меня эти вещи были непонятны и до сих пор какие-то вещи остаются непонятными". 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Опрос, проведенный Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 23 октября по 2 ноября, показал, что рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре выборов он по-прежнему победил бы любого оппонента

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, выборы президента Украины 2019, Юрий Великий
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