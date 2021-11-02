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Стефанчук о втором сроке Зеленского: Если будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не пойдет

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Стефанчук: Безусловно, Зеленский войдет в учебники. Во-первых, он доказал, что в Украине возможно все
Стефанчук: Безусловно, Зеленский войдет в учебники. Во-первых, он доказал, что в Украине возможно все
Фото: iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок будет зависеть от выполнения его предвыборной программы.

"Сложный вопрос [о втором сроке]. Мне кажется, что он примет это решение только сам, – сказал Стефанчук. – Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще, безусловно, он будет идти. Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не пойдет".

Спикер подчеркнул, что для Зеленского, как для любого другого политика, поддержка граждан в этом вопросе будет решающим фактором.

Стефанчук назвал Зеленского "человеком, который хочет осуществить свою мечту и очень много над ней работает".

"У него есть мечта построить Украину, за которую не будет стыдно", – уточнил политик.

Бацман спросила, войдет ли Зеленский в учебник истории.

"Безусловно. [Благодаря чему?] Во-первых, он доказал, что в Украине возможно все", – ответил Стефанчук.

Во-вторых, продолжил он, и президент, и вся его команда работают над тем, чтобы реализовать его предвыборную программу.

"Мне хочется, чтобы появился первый президент Украины, который откроет программу, а там возле каждого обещания стоит галочка "исполнено". [Получится ли?Я приложу все усилия. И я знаю, что он действительно этого хочет", – сказал Стефанчук. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В сентябре 2021 года он сказал, что намерен выполнить обещания до конца своей первой каденции. "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать", – заявил глава государства. В октябре он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Следующие президентские выборы в Украине состоятся в 2024 году. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
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