Стефанчук о втором сроке Зеленского: Если будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не пойдет

Стефанчук: Безусловно, Зеленский войдет в учебники. Во-первых, он доказал, что в Украине возможно все Фото: iportal.rada.gov.ua

"Сложный вопрос [о втором сроке]. Мне кажется, что он примет это решение только сам, – сказал Стефанчук. – Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще, безусловно, он будет идти. Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не пойдет".

Спикер подчеркнул, что для Зеленского, как для любого другого политика, поддержка граждан в этом вопросе будет решающим фактором.

Стефанчук назвал Зеленского "человеком, который хочет осуществить свою мечту и очень много над ней работает".

"У него есть мечта построить Украину, за которую не будет стыдно", – уточнил политик.

Бацман спросила, войдет ли Зеленский в учебник истории.

"Безусловно. [Благодаря чему?] Во-первых, он доказал, что в Украине возможно все", – ответил Стефанчук.

Во-вторых, продолжил он, и президент, и вся его команда работают над тем, чтобы реализовать его предвыборную программу.

"Мне хочется, чтобы появился первый президент Украины, который откроет программу, а там возле каждого обещания стоит галочка "исполнено". [Получится ли?] Я приложу все усилия. И я знаю, что он действительно этого хочет", – сказал Стефанчук.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube