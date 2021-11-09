Актер студии "Квартал 95" Великий: Зеленский – очень ранимый человек. Ему важно все, что о нем говорят

"Да, он очень ранимый человек. Я не помню... То ли секретарь его Маша [Левченко], которая изначально в "Квартале" была и сейчас тоже его секретарь, приходила к нам в офис. Естественно, нам все интересно: "Машунь, что там? Как там Вова? Как у вас?" Давно это, правда, было. Она сказала, что он очень ранимый, что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько я помню (по-моему, это она говорила), ему даже запрещали читать Facebook и прочее", – рассказал Великий.

По его словам, вначале Зеленский читал все комментарии и расстраивался.

"Он поначалу читал, а он очень сильно ранимый... И, возможно, он где-то даже на какую-то критику реагирует по-своему. Я понимаю, почему. Скажу на своем примере. Иногда ты хочешь что-то сделать хорошо, у тебя есть свои методы, о которых ты не рассказываешь другим. И другие, не понимая моей идеи, моей задумки, могут меня критиковать: "Ты не так делаешь, ты неправильно делаешь". И я к этому отношусь болезненно в какой-то степени. Ребята, дайте мне доделать, а потом будете критиковать", – сказал актер.

По его мнению, такая реакция на критику у Зеленского появилась уже после того, как он стал президентом.

"Если даже в номерах такого плана, как мы показывали, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует... И я думаю, что у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого (не знаю, может быть, я не сталкивался) он абсолютно нормально реагировал", – отметили Великий.

По его словам, Зеленский всегда просил творческую команду студии "Квартал 95" писать о нем "смешные штуки".

"Ты же понимаешь, что ты пишешь шутку не про Жеку [Кошевого], который просто актер, а про Вову, который актер и твой руководитель. Обидную ты не можешь написать, а если пишешь необидную, она не всегда смешная получается. Он говорил: "Чуваки, напишите про меня смешную шутку!" И писали какие-то штуки про него, находили какие-то вещи, которые в первую очередь ему были смешными. Он ржал, как все", – вспомнил актер.

Великий, который с 2019 года в "Квартале" пародирует Зеленского, сказал, что делать это достаточно легко.

"Когда я пишу шутки на него, шутки в своих роликах, он у меня тоже может что-то где-то перепутать, он у меня с украинского переходит на русский, он у меня всегда уставший... Потому что я, наблюдая за ним долгое время в "Квартале" и сейчас по телевизору, вижу, что он просто очень сильно эмоционально уставший. Очень сильно. Возможно, это все из-за событий, которые происходят, – это и ситуация с пандемией, и войска, которые вечно у наших границ... Я представляю, какая это напряженность, какая это ответственность. Поэтому в своих пародиях я тоже делаю его немного уставшим", – сказал актер.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube