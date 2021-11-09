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Актер студии "Квартал 95" Великий: Зеленский – очень ранимый человек. Ему важно все, что о нем говорят

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Великий: Он очень сильно эмоционально уставший
Великий: Он очень сильно эмоционально уставший
Фото: yuri_velikiy / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий считает президента Украины Владимира Зеленского ранимым человеком, который тяжело реагирует на критику. Об этом Великий сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Да, он очень ранимый человек. Я не помню... То ли секретарь его Маша [Левченко], которая изначально в "Квартале" была и сейчас тоже его секретарь, приходила к нам в офис. Естественно, нам все интересно: "Машунь, что там? Как там Вова? Как у вас?" Давно это, правда, было. Она сказала, что он очень ранимый, что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько я помню (по-моему, это она говорила), ему даже запрещали читать Facebook и прочее", – рассказал Великий. 

По его словам, вначале Зеленский читал все комментарии и расстраивался. 

"Он поначалу читал, а он очень сильно ранимый... И, возможно, он где-то даже на какую-то критику реагирует по-своему. Я понимаю, почему. Скажу на своем примере. Иногда ты хочешь что-то сделать хорошо, у тебя есть свои методы, о которых ты не рассказываешь другим. И другие, не понимая моей идеи, моей задумки, могут меня критиковать: "Ты не так делаешь, ты неправильно делаешь". И я к этому отношусь болезненно в какой-то степени. Ребята, дайте мне доделать, а потом будете критиковать", – сказал актер. 

По его мнению, такая реакция на критику у Зеленского появилась уже после того, как он стал президентом. 

"Если даже в номерах такого плана, как мы показывали, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует... И я думаю, что у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого (не знаю, может быть, я не сталкивался) он абсолютно нормально реагировал", – отметили Великий.

По его словам, Зеленский всегда просил творческую команду студии "Квартал 95" писать о нем "смешные штуки". 

"Ты же понимаешь, что ты пишешь шутку не про Жеку [Кошевого], который просто актер, а про Вову, который актер и твой руководитель. Обидную ты не можешь написать, а если пишешь необидную, она не всегда смешная получается. Он говорил: "Чуваки, напишите про меня смешную шутку!" И писали какие-то штуки про него, находили какие-то вещи, которые в первую очередь ему были смешными. Он ржал, как все", – вспомнил актер. 

Великий, который с 2019 года в "Квартале" пародирует Зеленского, сказал, что делать это достаточно легко. 

"Когда я пишу шутки на него, шутки в своих роликах, он у меня тоже может что-то где-то перепутать, он у меня с украинского переходит на русский, он у меня всегда уставший...  Потому что я, наблюдая за ним долгое время в "Квартале" и сейчас по телевизору, вижу, что он просто очень сильно эмоционально уставший. Очень сильно. Возможно, это все из-за событий, которые происходят, – это и ситуация с пандемией, и войска, которые вечно у наших границ... Я представляю, какая это напряженность, какая это ответственность. Поэтому в своих пародиях я тоже делаю его немного уставшим", – сказал актер. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди.

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и что у него нет времени на встречи с бывшими коллегами по студии. 

В октябре 2021 года актер и сценарист "Квартала 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов в интервью "Украинской правде".

В интервью Бацман Великий заявил, что "ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском". "По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам. Это, знаете, все равно, что сейчас мои папа и мама кем-то станут, кто-то их будет критиковать, и я должен пойти и вместе со всеми их критиковать. А учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды", – объяснил актер.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, студия Квартал 95, Юрий Великий, Александр Пикалов
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