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"Я даже его телефона не знаю". Актер "Квартала 95" Великий рассказал, что Зеленский не поздравляет его с днем рождения

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Великий рассказал, что после избрания Зеленского президентом виделся с ним только несколько раз
Великий рассказал, что после избрания Зеленского президентом виделся с ним только несколько раз
Фото: yuri_velikiy / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который пародирует президента Украины Владимира Зеленского, рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что у него нет номера телефона главы государства.

Он упомянул об этом, отвечая на вопрос, следит ли Зеленский за творчеством "Квартала".

"Владимир Александрович смотрит номера хотя бы про себя, которые ты делаешь? Ты ему сбрасываешь их?" – спросила Бацман.

"Я даже его телефона не знаю", – сказал Великий, уточнив, что у него остался старый номер Зеленского, но нет нового.

По словам актера, после избрания Зеленского президентом он виделся с ним "четыре или пять раз".

"Это был концерт "Квартала" (он приезжал на концерт), это была Ялтинская конференция, которая проходит в Киеве, и это было в этом году на День Независимости на стадионе. Мы там были практически всем актерским составом "Квартала", и Вова зашел в гости. Где-то, наверное, еще мы пересекались один раз", – рассказал актер.

Журналистка спросила у Великого, поздравлял ли его Зеленский с днем рождения в июне.

"Нет. Он меня... В "Квартале" [на дни рождения] у нас каждый, скажем так, проставлялся. У нас была переговорная комната. Конечно, если он в этот день был в офисе, он приходил. И он, и [директор студии "Квартал 95", сейчас первый помощник президента Украины] Сережа Шефир, и все авторы, и бухгалтерия, и юротдел – все собирались... Тогда он поздравлял. Но чтобы он мне позвонил и поздравил с днем рождения – наверное, мы не настолько плотно общались", – сказал Великий.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Опрос, проведенный Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 23 октября по 2 ноября, показал, что рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре выборов он по-прежнему победил бы любого оппонента.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Владимир Зеленский, студия Квартал 95, Юрий Великий
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