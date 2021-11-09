"Я даже его телефона не знаю". Актер "Квартала 95" Великий рассказал, что Зеленский не поздравляет его с днем рождения

Великий рассказал, что после избрания Зеленского президентом виделся с ним только несколько раз Фото: yuri_velikiy / Instagram

Он упомянул об этом, отвечая на вопрос, следит ли Зеленский за творчеством "Квартала".

"Владимир Александрович смотрит номера хотя бы про себя, которые ты делаешь? Ты ему сбрасываешь их?" – спросила Бацман.

"Я даже его телефона не знаю", – сказал Великий, уточнив, что у него остался старый номер Зеленского, но нет нового.

По словам актера, после избрания Зеленского президентом он виделся с ним "четыре или пять раз".

"Это был концерт "Квартала" (он приезжал на концерт), это была Ялтинская конференция, которая проходит в Киеве, и это было в этом году на День Независимости на стадионе. Мы там были практически всем актерским составом "Квартала", и Вова зашел в гости. Где-то, наверное, еще мы пересекались один раз", – рассказал актер.

Журналистка спросила у Великого, поздравлял ли его Зеленский с днем рождения в июне.

"Нет. Он меня... В "Квартале" [на дни рождения] у нас каждый, скажем так, проставлялся. У нас была переговорная комната. Конечно, если он в этот день был в офисе, он приходил. И он, и [директор студии "Квартал 95", сейчас первый помощник президента Украины] Сережа Шефир, и все авторы, и бухгалтерия, и юротдел – все собирались... Тогда он поздравлял. Но чтобы он мне позвонил и поздравил с днем рождения – наверное, мы не настолько плотно общались", – сказал Великий.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube