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"Сенсация". Порошенко ответил, будет ли баллотироваться в президенты еще раз

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Порошенко: Это будет зависеть не от меня, а от людей. Когда люди обратятся, я приму решение
Порошенко: Это будет зависеть не от меня, а от людей. Когда люди обратятся, я приму решение
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты еще раз. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 5 ноября.

"Об этом должен задумываться украинский народ. У меня нет цели... Президент – это кризис карьерного роста. Ты уже всем был. И моя мотивация – не должности. Моя мотивация – сохранить и развить реформы", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, задумывался ли он об участии в президентских выборах. 

Потом пятый президент комментировал результаты социологических опросов и сказал, что ему приятно, что разрыв между ним и нынешним главой государства Владимиром Зеленским в рейтингах сокращается. По словам Порошенко, это "тешит амбиции, но главная цель не в этом". Он высказал мнение, что надежды, которые избиратели возлагали на Зеленского, сменились разочарованием, но не дал четкого ответа на вопрос о президентских амбициях. 

Ведущий Василий Пехньо еще раз спросил, планирует ли Порошенко баллотироваться в президенты снова. 

"Это будет зависеть не от меня, а от людей. Когда люди [ко мне] обратятся, я приму решение. Сейчас я такого решения не принял. Сенсация", – ответил пятый президент, похлопав журналиста по плечу.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Согласно опросу, проведенному Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group в конце октября – начале ноября, Зеленского поддержали бы 25% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, второе место занимает Порошенко (13%). 

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, выборы, рейтинг, карьера, президент, Свобода слова Савика Шустера
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