Порошенко ответил, санкционировал ли он спецоперацию по задержанию вагнеровцев

"С самого начала высшие должностные лица, начиная с президента [Владимира Зеленского], главы адмнистрации утверждали, что такой операции не было вообще. Я вынужден был заявить, что в конце 2018-го – в начале 2019 года я санкционировал директивы министру и начальнику Главного управления рвзведки [Минобороны] Василию Бурбе, в том числе и по сотрудничеству с нашими партнерами в реализации информации, которую мне представили в разведдокладе", – сказал он.

По словам Порошенко, он был удивлен, поскольку его еще не допрашивали в Госбюро расследований по делу вагнеровцев, "хотя уголовное дело якобы должно было быть".

"Но это имело очень убедительные последствия, потому что после моего заявления руководство государства признало, что эта операци была, и что они лгали до этого. Начальник Главного управления разведки подтвердил это, в том числе и на заседании временной следственной комиссии [Верховной Рады], хотя она нелегитимна, так как не имела в предмете своего ведания "вагнеровского" дела, потому что очень боялись "Слуги" этого предмета. Но на заседании комиссии начальник Главного управления разведки подтвердил, что именно в конце в конце 2018-го – в 2019 году я эту операцию санкционировал", – заявил экс-президент.

Он сказал, что не может рассказать детали из-за государственной тайны.

"Сейчас могу подчеркнуть: первое – операция была. Второе - были блистящими действиями наших военных разведчиков сконцентрированы преступники, которые имеют непосредственное отношение к страшным преступлениям, от террористической атаки на рейс MH17 до атаки ПТРК на наш ИЛ, который был сбит над Луганским аэропортом, от атаки на Ан-26... Там есть их свидетельства. бери их... На сегодняшний день есть две цели: первое – это неопровержимое доказательство на суде против [президента РФ Владимира] Путина в Гааге. И не надо приуменьшать его значение. И вторая позиция – уже если не хотите это использовать – это обменный фонд, с помощью которого мы можем вытащить наших заложников с российских тюрем", – сказал он

30 декабря 2020 года Порошенко заявлял, что именно он санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию членов российской частной военной компании "Вагнер" в 2018 году.

10 сентября 2021 года глава парламентской ВСК по делу вагнеровцев, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявляла, что Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по задержанию вагнеровцев.

"К сожалению, можно сделать вывод, что Петр Алексеевич не мог санкционировать такое специальное мероприятие, так как в соответствии с заявлениями пятого президента он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году, но мы видим, что в 2018-м и в 2014-м – это рутинная работа, а планирование специального мероприятия – июль 2020 года", –сказала нардеп.