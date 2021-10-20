ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Почти 47% украинцев никогда не слышали о спецоперации по задержанию вагнеровцев – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хорошо проинформированы о спецоперации по задержанию вагнеровцев 11,6% украинцев
Хорошо проинформированы о спецоперации по задержанию вагнеровцев 11,6% украинцев
Фото: depositphotos.com

46,8% украинцев никогда не слышали о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 19 октября.

39,9% опрошенных сказали, что что-то об этом слышали, но не знают деталей.

Хорошо проинформированы о спецоперации 11,6% респондентов. 39,5% из них считают, что ее срыв стал результатом слива информации высшим политическим руководством Украины.

Еще 1,7% граждан отказались от ответа.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Журналист Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и главы государства Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказала, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Теги: Украина, Беларусь, соцопрос, боевики, украинцы, Вагнер, задержание, КМИС, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в фильме о Шерлоке Холмсе
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в фильме о Шерлоке Холмсе
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS