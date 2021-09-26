В Bellingcat заявили, что расследование о деле вагнеровцев завершено

"Что касается расследования по делу вагнеровцев, оно завершено и в настоящее время находится на стадии написания. Из-за его сложности и количества доказательств, которые у нас есть, процесс написания занимает много времени, но мы очень стараемся подготовить текстовую часть расследования не позднее конца октября", – сказал он.

По словам основателя Bellingcat, задержка была связана "с огромным объемом серьезных расследований, над которыми работает команда, которые иногда требуют приоритетности перед другими расследованиями".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы материал был опубликован в ближайшие недели. Видеочасть расследования выйдет в следующем году, но, учитывая задержки, я не хотел бы называть конкретную дату", – объяснил Хиггинс.