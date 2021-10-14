Бурба уволился с воинской службы из-за дачи показаний о спецоперации по захвату вагнеровцев – Бутусов

"Перед заседанием ВСК по расследованию вагнергейта Бурба был вызван на встречу с министром обороны Андреем Тараном. Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний ВСК. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим Тараном и потому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе президента. Приказал не сообщать, как проходило заседание в кабинете верховного главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки – главу Офиса президента Андрея Ермака, замглавы ОПУ Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко", – сообщил Бутусов.

По его словам, Бурба подал рапорт об увольнении 14 сентября, "чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана". После этого он выступил на заседании ВСК.

"По данным источников "Цензор.НЕТ", протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен, с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба", – добавил журналист.