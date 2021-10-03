Зеленский заявил, что обсуждал вагнеровцев с Лукашенко после того, как они заехали в Беларусь

Журналистка спросила, почему Зеленского не допросили временная следственная комиссия Верховной Рады и правоохранительные органы.

Зеленский ответил, что, по его мнению, допрашивать должны пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который заявлял, что санкционировал спецоперацию.

"Мне кажется, собственник вашего канала ["Прямий"], "гетман" Порошенко. [...] Мое обсуждение вопроса вагнеровцев было с господином Лукашенко по телефону, это правда, когда эти люди, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси... Я слышал, что они, согласно операции, откуда-то летели. Я не знаю, но то, что я знаю: они заехали автобусами. Такая, очень серьезная операция – заехали в автобусах секретные агенты. Так вот, когда они заехали, мы понимали прекрасно, потому что о делах этих людей, боевиков информация давно есть в государстве, у меня был разговор с на тот момент президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. я ему сказал: "Там у вас боевики, у нас есть информация, что они..." – ну, там какие-то детали я ему говорил. И он мне сказал: "Да, мы изучим этот вопрос, обязательно... Мы сделаем все возможное". И после этого все", – сказал президент.

Журналисты отметили, что Лукашенко отрицает факт звонка.

Спикер главы государства Сергей Никифоров заявил, что на сайте Офиса президента есть официальное сообщение о разговоре. Зеленский добавил, что разговор был официальным, он проходил как раз во время записи интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Лукашенко. Это происходило 5 августа 2020 года.

В тот день Офис президента опубликовал пресс-релиз, в котором было указано, что Зеленский и Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнер".

"Не ищите "зраду" там, где ее нет", – заявил глава государства.