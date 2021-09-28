В ЧВК "Вагнер" перестали принимать выходцев из ОРДЛО и Крыма – СМИ

О наборе в ЧВК журналистам рассказала двое вагнеровцев. Соответствующие объявления такэе стали появляться в связанных с ЧВК пабликах в соцсети "ВКонтакте".

Как узнали журналисты, набор идет среди самых разных специалистов, в ЧВК требуются переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, врачи общей направленности, инженеры, повара, водители. Востребованы и все военные специальности – особенно саперы, минеры, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов.

В ЧВК принимают мужчин от 23 до 45 лет. Основанием для отказа могут стать налоговые задолженности, судимости по уголовным статьям, плохие зубы или серьезные заболевания. Не принимают в ЧВК граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории УССР.

Во всех записях отдельно уточняется, что записаться в вагнеровцы не смогут ни уроженцы ОРДЛО, ни жители аннексированного Россией Крыма. Это, по словам журналистов, "вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины".